Hawkins powiedział dla The Drive: - Integracja tych nowych systemów wraz z naszymi partnerami ma znaczenie, ponieważ umożliwia nam szybkie usprawnienie monitorowania otaczających mórz, co wzmacnia odstraszanie regionalne. Pewne podmioty nie chcą dać się złapać w ten manewr i z pewnością widzieliśmy to w przypadku Iranu: głównego inicjatora niestabilności w regionie.

Obszar działalności NAVCENT (i w tym Task Force 59) obejmuje wody Zatoki Perskiej, Zatoki Omańskiej, Morza Czerwonego i części Oceanu Indyjskiego. Nadrzędnym celem tej jednostki jest zachowanie czujności na wodach regionalnych, które są "punktami zapalnymi dla wrogich działań".

W nowo powierzonym zadaniu Task Force 59 skoncentrować ma się na tym, co się dzieje pod i nad wodą. Jak podają źródła, jednostka jest teraz "w pełni obsadzona i gotowa do wykonywania przedzielonych misji".

Hawkins powiedział również: - Obsługujemy te platformy, wyposażone w czujniki, radary i kamery do wielu zastosowań, w tym do nawigacji, gromadzenia danych oraz wywiadu, nadzoru i rozpoznania. Ale jeśli możemy to zrobić dzisiaj, nietrudno sobie wyobrazić, co jest możliwe w niezbyt odległej przyszłości. Te same systemy mogą być wykorzystywane do wspierania misji bojowych w całym spektrum wspólnych funkcji i wspólnych operacji bojowych.

- Wierzymy, że integracja tych nowych technologii w całej flocie wzmocni i pomoże nam sprostać niektórym z tych regionalnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem. Zwrócenie większej uwagi na otaczające wody i zapewnienie lepszej widoczności ma w tym względzie efekt odstraszający - komandor Timothy Hawkins.