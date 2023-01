Bądź bezpieczny na Tinderze! Aplikacja prowadzi kampanię bezpieczeństwa

Znacie Tindera? Dobrze, że nie muszę czekać na odpowiedź, bo zapewne mało osób faktycznie by się do tego przyznało. Niezaprzeczalnym jest jednak fakt, że Tinder, czyli aplikacja randkowa, jest bardzo popularna. Niestety w związku ze swoją specyfiką korzystać z niej trzeba ostrożnie — to podatne środowisko dla oszustów, którzy tylko czekają na to, aż spadnie nasza czujność. Jak więc być bezpiecznym, a jednocześnie cieszyć się z korzystania z apki? Pomoże nowa kampania bezpieczeństwa.

Zdjęcie Kampania bezpieczeństwa na Tinderze / 123RF/PICSEL