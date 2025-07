Ekstremalne zjawiska pogodowe nasilają się przez zmiany klimatu, urbanizację i „betonozę”, co skutkuje nie tylko burzami, ale także lokalnymi podtopieniami.

- Wyższa temperatura powietrza latem sprawia, że silniej nagrzewa się podłoże. Latem, podczas fal upałów, w mieście chodniki mogą osiągać nawet 50 st. C. Ta nagrzana powierzchnia przekazuje energię powietrzu, które również się ogrzewa i unosi, dając początek tworzeniu się komórek burzowych. Im wyższa temperatura powietrza i podłoża, tym większa intensywność tych komórek - wyjaśnia w rozmowie z Polsat News dr Kamil Leziak, klimatolog.

Choć już sama perspektywa wystąpienia tornada brzmi strasznie to, jak przekonuje ekspert, nie ma powodu do paniki. W przeciwieństwie do lekkich, drewnianych konstrukcji łączonych z kartongipsem, które dominują w USA, w Polsce przeważają domy murowane lub prefabrykowane z żelbetu i keramzytu. Tego typu budownictwo w zupełności radzi sobie przy tornadach typowych dla naszego klimatu.