Niespodziewany renesans zdaje się tu przeżywać dawno zapomniana sztuka fortyfikacji, bo kolejne armie europejskie intensywnie testują nowatorskie rozwiązania umożliwiające szybkie i efektywne budowanie umocnień. Betonowe schrony i ziemne okopy, jeszcze do niedawna uznawane za relikt I wojny światowej, wracają do łask, ale dziś buduje się je zdecydowanie inaczej niż kiedyś. Nie z pomocą łopaty i desek, ale druku 3D czy gotowych modułów z tworzywa sztucznego - uczymy się budować szybciej i mądrzej, mając z tyłu głowy konflikt, który nie daje czasu na klasyczne inżynieryjne przygotowania.

I tak francuscy wojskowi zaczęli testować coś, co jeszcze dekadę temu brzmiałoby jak science fiction, a mianowicie betonowe umocnienia drukowane z wykorzystaniem przemysłowej drukarki 3D . Wspólnie z firmą Constructions-3D, wojskowa sekcja techniczna STAT prezentuje, jak z pomocą 2,7-tonowej maszyny MaxiPrinter można w jeden dzień "wydrukować" punkt kontrolny przypominający bunkier. Kluczowe są tu dwie rzeczy, specjalna mieszanka Termix 3D i możliwość działania bezpośrednio w terenie operacyjnym.

Podczas paryskiej wystawy Dantzig system nie tylko zbudował samodzielnie strukturę zadaszoną, ale także wydrukował segmenty innych fortyfikacji, które później można wzmocnić stalowym zbrojeniem i betonem . Idea jest prosta, a jednocześnie rewolucyjna - jeśli można na drukarce 3D drukować domy, urzędy, stacje kolejowe czy meczety, to czemu nie okopy, punkty ogniowe i schrony? Zwłaszcza kiedy może się to odbywać w warunkach polowych, więc odpada problem logistyki, prefabrykatów i kosztownego transportu.

W tym miejscu warto przypomnieć, że swój pomysł wykorzystania druku 3D w wojskowości - doceniając jego szybkość, wydajność i wygodę (zarówno na własnej Ziemi, jak i podczas misji zagranicznych) - zaprezentowały już kilka lat temu Stany Zjednoczone. W 2022 roku chwaliły się przecież największym obiektem z drukarki 3D na półkuli zachodniej, czyli koszarami w Fort Bliss w Teksasie , a konkretniej trzema budynkami, z których każdy charakteryzuje się powierzchnią 530 metrów kwadratowych i mieści do 72 żołnierzy.

Bundeswehra i armia austriacka prowadzą z kolei testy zupełnie innego podejścia, stawiają na prefabrykację, ale nie typową z betonu, tylko z plastiku. ROM Trench System, opracowany przez niemiecką firmę Romold, to modułowy system okopów montowany jak konstrukcja z klocków Lego. Czterech żołnierzy, jedna koparko-ładowarka i trzy godziny - tyle potrzeba, by stworzyć 18-metrowy zadaszony okop ze stanowiskiem strzeleckim.

Jak opisuje portal Soldat und Technik, te lekkie plastikowe moduły wzmacniane stalą są wielokrotnego użytku, łatwe w transporcie i szybkie w montażu. A skoro okop można złożyć i rozłożyć niczym sprzęt biwakowy, to daje on zupełnie nowe możliwości obronne - stanowiska można przemieszczać, rekonfigurować i dopasowywać do zmieniającej się sytuacji taktycznej.