Myśleli, że niebo zasłoniły ptaki. Okazało się, że to nie były ptaki

Rosjanie w tajemnicy przez ostatnie miesiące budowali nowy rodzaj dronów kamikadze. Urządzenia, które zalały ukraińskie niebo podczas ostatnich ataków, były łudząco podobne do ptaków. Miały ptasi dziób, ogon i zakrzywione skrzydła . Tymczasem były to bezlitosne maszyny niosące ze sobą śmierć w postaci ładunków wybuchowych. Rosjanie zaprojektowali je w inspiracji prawdziwymi ptakami.

Urządzenia zostały wyposażone w dwa ciche silniki elektryczne, a ich sposób poruszania się w locie przypomina ptaki, dzięki czemu bardzo ciężko je wykryć i zneutralizować za pomocą nawet najlepszych radarów. Co ciekawe, Rosjanie zaprezentowali na targach militarnych drony-sowy jeszcze przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę.

Myśleli, że niebo zasłoniły ptaki, a to były drony

Wszystko wskazuje na to, że teraz ten pomysł powrócił do łask i będzie rozwijany na dużą skalę. Pierwsze testy w boju pokazały, że jest to broń, która ma w sobie ogromny potencjał. Niestety, pojawiły się informacje, że Rosjanie umieszczają w tych urządzeniach pojemniki z bronią chemiczną. Chodzi tutaj o Chloropikrynę.