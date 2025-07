Portal The War Zone wskazuje, że F-22 które brały udział w tankowaniu, wróciły do swojej macierzystej bazy. Nie wiadomo jak blisko wysięgnika był któryś z myśliwców podczas awarii. Na ten moment nie można więc potwierdzić, czy któryś z F-22 został uszkodzony podczas tankowania .

U.S. Department of Defense

U.S. Department of Defense Wikimedia Commons

Myśliwiec F-22 Raptor U.S. Department of Defense Wikimedia Commons

KC-46A Pegaus to najnowszy amerykański tankowiec produkowany przez Boeinga na bazie pasażerskiego samolotu szerokokadłubowego 767-2C. Jego projektowanie zaczęło się w 2011 roku, a w 2019 pierwszy model wszedł do służby w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych. KC-46 ma zmodernizować starzejącą się flotę tankowców amerykańskich sił powietrznych, opartych przede wszystkim na samolotach KC-135 Stratotanker, opracowanych jeszcze w latach 50 .

Jak podają Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych, KC-46 może przenosić do 96 297 kilogramów paliwa . Tankowania w powietrzu dokonuje z pomocą specjalnej sondy, przyczepionej do wspomnianego wysięgnika lub poprzez trzy elastyczne przewody (dwa w zasobnikach pod skrzydłami i jeden w tylnej części kadłuba) Obok misji tankowania w locie samolot ma możliwość pełnienia funkcji transportowca czy samolotu ewakuacyjnego.

Co ciekawe nie jest to pierwszy przypadek, gdy wysięgnik KC-46 został uszkodzony podczas tankowania . Taka sytuacja miała miejsce w sierpniu ubiegłego roku u wybrzeży Kalifornii, gdy jeden z samolotów miał tankować myśliwiec F-15E.

Jak podał amerykański portal Defence News pierwszy system zdalnego sterowania wysięgnikiem w KC-46 opracowany przez firmę Collins Aerospace trapią liczne problemy. Ma nie reagować wystarczająco szybko na zmieniające się słońce i cienie, a czasami generuje zniekształcony obraz. Według Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych może to prowadzić do uderzenia i uszkodzenia tankowanego samolotu przez wysięgnik. Obecnie Boeing opracowuje drugą, ulepszoną wersję systemu zdalnego sterowania. Niemniej według obecnych planów ma on wejść do służby dopiero w 2027 roku.