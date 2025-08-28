Presidential AI Challenge. Administracja Trumpa jeszcze mocniej wchodzi w AI

Konkurs wynika z dekretu wykonawczego prezydenta Donalda Trumpa, który miał na celu rozwój edukacji w zakresie sztucznej inteligencji. Uczniowie tworzą zespoły, współpracują z dorosłymi mentorami i wykorzystują narzędzia AI do budowy aplikacji, stron internetowych lub innych rozwiązań odpowiadających na lokalne wyzwania. Rejestracja wystartowała we wtorek, a termin przesyłania projektów upływa w grudniu.

Jako osoba, która stworzyła audiobook wykorzystujący AI i wspierała bezpieczeństwo w sieci poprzez Take It Down Act, widziałam osobiście potencjał tej technologii. Teraz przekazuję pałeczkę innowacji Wam, młodym ludziom

Jak działa konkurs?

Michael Kratsios, dyrektor biura nauki i technologii Białego Domu, podkreślił, że celem jest oswojenie dzieci z AI. "Chcemy, aby młodzież w całych Stanach korzystała z narzędzi AI i tworzyła z ich pomocą własne projekty" - powiedział w wywiadzie dla Fox News. Zakres możliwych projektów jest jego zdaniem "nieograniczony", ale dodał, że najmłodszym uczniom Biały Dom zaleca korzystanie z odpowiednich do wieku programów AI pod nadzorem dorosłych.

Pierwsza dama porównała znaczenie inicjatywy do historycznych osiągnięć USA w lotnictwie: "Tak jak kiedyś Ameryka wprowadziła świat w podbój przestworzy, tak teraz możemy przewodzić w erze sztucznej inteligencji" - podkreśliła.

Nagrody i wyróżnienia

Każdy zespół, który prześle projekt, otrzyma Prezydencki Certyfikat Uczestnictwa. Dodatkowe nagrody przyznawane są na kolejnych etapach konkursu:

mistrzowie stanowi - Prezydencki Certyfikat Osiągnięcia, kredyty w chmurze oraz dostęp do zasobów online.

mistrzowie regionalni - te same nagrody, a dodatkowo możliwość udziału w trzydniowym wydarzeniu w Waszyngtonie, podczas którego wybrane projekty będą prezentowane w Białym Domu.

mistrzowie krajowi - Prezydencki Certyfikat, kredyty w chmurze oraz 10 000 USD. Nagroda dla uczniów szkół podstawowych trafia do szkoły lub grupy społecznej, a dla uczniów średnich i liceów do każdego członka zespołu. Nauczyciele również mogą otrzymać 10 000 USD na członka zespołu.

AI w strategii administracji Trumpa

Konkurs wpisuje się w szerszą strategię administracji Trumpa dotyczącą AI. Prezydent wcześniej wprowadził dokument "Winning the Race: America's AI Action Plan", który ma na celu ułatwienie regulacji i wspieranie innowacji. W lipcu zadeklarował też, że USA zrobią "wszystko, co konieczne", aby utrzymać globalne przywództwo w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Melania Trump także jest mocno zaangażowana w te kwestie. Promowała Take It Down Act, ustawę przeciwko seksualnej eksploatacji i deepfakom tworzonym przez AI, a w maju towarzyszyła prezydentowi przy podpisaniu ustawy. W październiku wydała również swoje wspomnienia "Melania" w formie audiobooka stworzonego całkowicie przy użyciu AI, replikującego jej głos.

W ciągu kilku lat AI będzie napędzać wszystkie sektory gospodarki. Technologia ta przyniesie ogromne korzyści naszym karierom, rodzinom i społecznościom

