Odrzutowce naddźwiękowe Concorde zostały wycofane z użytku ponad dwie dekady temu. Loty pasażerskie od tego czasu nie odbywają się już z tak dużą prędkością. Teraz do służby wchodzi samolot Global 8000 firmy Bombardier, który jest obecnie najszybszym odrzutowcem cywilnym od 2003 r.

Bombardier przekazał pierwszy samolot Global 8000

Firma Bombardier w tym tygodniu przekazała jednemu z klientów pierwszy samolot Global 8000. Nastąpiło to w Centrum Montażowym w Mississauga w Ontario należącym do spółki. Wydarzenie przyciągnęło tłumy, co nie powinno dziwić. To najszybszy odrzutowiec cywilny od czasu Concorde'a.

Duma i ekscytacja, a to dopiero początek tego, co wejście do służby Global 8000 oznacza dla wszystkich 18 tys. osób w zatrudnionych Bombardierze

Szczęśliwym nabywcą maszyny Global 8000 jest Patrick Dovigi, były kanadyjski hokeista, który później zajął się biznesem. Samolot zastępuje model Global 7500. Nowy odrzutowiec Bombardiera jest pod wieloma względami lepszy.

Global 8000 to najszybszy odrzutowiec cywilny od czasu Concorde'a

Bombardier chwali się, że jego Global 8000 jest najszybszym odrzutowcem cywilnym od ponad 20 lat, kiedy to ze służby wycofano maszyny Concord. Samolot jest w stanie rozwijać prędkość 0,95 macha i oferuje zasięg do 12 tys. kilometrów, co potwierdziły zeszłoroczne testy.

Nowy samolot wyposażono w udoskonalone skrzydło Smooth Flex Wing, które ulepsza osiągi w trakcie lądowania, co zwiększa dostępność w zakresie korzystania z istniejących pasów dla mniejszych maszyn.

Nowy samolot Bombardiera jest również bardzo wygodny. Firma zaimplementowała różne rozwiązania, które mają zwiększać komfort podróży. Wśród nich jest m.in. system Pur Air, który zapewnia dostęp świeżego powietrza do kabiny co 90 sekund. Natomiast oświetlenie Soleil pozwala na dostosowanie ekspozycji na światło w trakcie lotu, co zapewnia wsparcie dla naturalnych wzorców snu. Producent umieścił w odrzutowcu cztery strefy i wydzieloną dla załogi sekcję wypoczynkową.

Bombardier Global 8000 nie jest tak szybki jak odrzutowce Concorde

Concorde to odrzutowiec naddźwiękowy, który był w stanie latać z prędkością przekraczającą 2 machy, ale był bardzo głośny. W 2003 r. maszyny wycofano. Bombardier Global 8000 nie rozwija nawet połowy tej prędkości, ale tak jest najszybszą maszyną pasażerską tego typu od ponad 20 lat.

Program pilotażowy Global 8000 został ukończony na początku br. W lipcu Bombardier ogłosił, że udało się osiągnąć założone parametry. W listopadzie ukończono proces certyfikacji w Kanadzie. W przypadku Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) jest on w toku.

