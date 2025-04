Concorde to samolot pasażerski o napędzie turboodrzutowym, który kilkadziesiąt lat temu zmienił lotnictwo. Z czasem (w 2003 r.) ogłoszono wycofanie tych maszyn ze służby, co było spowodowane m.in. niższą liczbą pasażerów po katastrofie, do której doszło w 2000 r. Jednym z duchowych spadkobierców tego projektu jest Bombardier Global 8000.

Bombardier Global 8000 to najszybszy odrzutowiec pasażerski obecnych czasów

Concorde nie wrócił do służby, ale Kanadyjczycy z firmy Bombardier od kilku lat pracowali nad nieco podobnym samolotem. Jest nim odrzutowiec pasażerski Global 8000. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to maszyna trafi do służby jeszcze w drugiej połowie 2025 r.

Bombardier Global 8000 będzie najszybszym odrzutowcem pasażerskim w służbie, który ma osiągać prędkość 0,94 Ma (1152,5 km/h). To tylko nieco szybciej od maszyny Cessna Citation X+, która rozpędza się do 0,935 Ma.

Warto jednak dodać, że odrzutowiec Global 8000 jest w stanie pokonywać barierę dźwięku. Testy samolotu, które Bombardier przeprowadził w 2021 r., pozwoliły na osiągnięcie prędkości na poziomie 1,015 Ma. Jednak w trakcie realizowania komercyjnych lotów maszyna ma latać wolniej. Dla porównania Concorde był w stanie osiągać prędkość 2,04 Ma.

Bombardier Global 8000 - co to za samolot?

Bombardier Global 8000 to odrzutowiec pasażerski, który jest dosyć spory i może zabrać na pokładzie do 19 osób. Jest to bardzo luksusowa maszyna, co podkreśla jej wyposażenie w postaci sypialni czy łazienki. Samolot ma napęd oparty na dwóch silnikach GE Passport.

Global 8000 będzie mógł latać na wysokości przekraczającej 15 kilometrów, a zasięg to 14,8 tys. kilometrów. To oznacza, że bez lądowania będzie mógł polecieć z Londynu do Sydney czy z Las Vegas do Singapuru. Producent zdecydował się na układ skrzydeł Smooth Flĕx Wing połączony z najnowszą generacją sterowania w systemie fly-by-wire. Z danych udostępnionych jakiś czas temu wynika, że koszt jednej maszyny przekroczy 80 mln dolarów.

Warto dodać, że w służbie znajduje się obecnie ponad 5 tys. samolotów Bombardiera. Najszybszym z nich jest odrzutowiec Global 7500, który osiąga prędkość 0,925 Ma. Duchowego spadkobiercę Concorde'a budują także Chińczycy. Mowa o odrzutowcu C949, który ma latać z prędkością ponad 2 tys. km/h i przy okazji zapewni znaczną redukcję hałasu oraz o 50 proc. większy zasięg.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 87 tys. obserwujących nasz fanpage - polub GeekWeek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

Tajemnice grobowca Tutanchamona na cyfrowej wystawie w Londynie © 2025 Associated Press