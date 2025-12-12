CPK, czyli Centralny Port Komunikacyjny to projekt powołany do życia jeszcze przez poprzedni rząd. Już wcześniej obecna władza sygnalizowała, że z nazwy należy zrezygnować i zastąpić ją inną. Tak też się stało, co premier Donald Tusk ogłosił w trakcie spotkania "Lotnisko centralne - przyszłość i możliwości".

Premier Donald Tusk ogłasza zmianę nazwy CPK na Port Polska

Konferencja "Lotnisko centralne - przyszłość i możliwości" została poświęcona dalszym losom Centralnego Portu Komunikacyjnego. W trakcie wydarzenia udział wzięli premier Donald Tusk oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Podczas spotkania z mediami ogłoszono nową nazwę CPK.

Jestem bardzo dumny z pracy tych wszystkich, którzy się uparli, żeby nasz port lotniczy, nasza duma stał się faktem. A nie propagandową hucpą albo załatwianiem swoich interesów. Dzięki Wam to z czego naprawdę będziemy dumni, staje się dzisiaj faktem

Donald Tusk dodał, że nazwa CPK została zhańbiona przez poprzedni rząd, o czym kilka tygodni temu mówił również szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak. Premier ujawnił, że od teraz jest to "Port Polska".

Polska rozwija skrzydła i dobrze, że każdy, kto wyląduje, każdy, kto będzie korzystał z tego lotniska, każdy, kto będzie robił zakupy w tym miejscu, żeby wiedział, tak to jest serce Europy. Tak, to jest Port Polska

CPK odzyskuje działkę sprzedaną przez PiS

Przy okazji warto dodać, że do KOWR-u wraca dziś oficjalnie działka pod CPK w Zabłotni, o czym pisze Interia Biznes. Jest ona potrzebna pod budowę nowej linii kolejowej, a która została sprzedana nieco ponad dwa lata pod koniec rządów PiS-u.

Akt notarialny został podpisany 12 grudnia, a nieruchomość o powierzchni 158,8819 ha wraca do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, za cenę jej zakupu, tj. 22 mln 760 tys. zł

Port Polska to ogromna inwestycja, która pochłonie dziesiątki miliardów złotych i ma być gotowa dopiero w przyszłej dekadzie.

