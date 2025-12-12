Koniec z CPK. Donald Tusk ogłosił ważną zmianę

Dawid Długosz

Dawid Długosz

CPK przechodzi do historii. Dziś w trakcie specjalnej konferencji "Lotnisko centralne - przyszłość i możliwości" premier Donald Tusk ogłosił nową nazwę projektu - Port Polska. Szef rządu przekazał, że poprzednia nazwa Centralnego Portu Komunikacyjnego została "zhańbiona" przez poprzedników i należy z niej zrezygnować.

CPK to teraz Port Polska. Premier Donald Tusk ogłasza nową nazwę.
CPK to teraz Port Polska. Premier Donald Tusk ogłasza nową nazwę.Foster + Partnersmateriały prasowe

CPK, czyli Centralny Port Komunikacyjny to projekt powołany do życia jeszcze przez poprzedni rząd. Już wcześniej obecna władza sygnalizowała, że z nazwy należy zrezygnować i zastąpić ją inną. Tak też się stało, co premier Donald Tusk ogłosił w trakcie spotkania "Lotnisko centralne - przyszłość i możliwości".

Premier Donald Tusk ogłasza zmianę nazwy CPK na Port Polska

Konferencja "Lotnisko centralne - przyszłość i możliwości" została poświęcona dalszym losom Centralnego Portu Komunikacyjnego. W trakcie wydarzenia udział wzięli premier Donald Tusk oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Podczas spotkania z mediami ogłoszono nową nazwę CPK.

Jestem bardzo dumny z pracy tych wszystkich, którzy się uparli, żeby nasz port lotniczy, nasza duma stał się faktem. A nie propagandową hucpą albo załatwianiem swoich interesów. Dzięki Wam to z czego naprawdę będziemy dumni, staje się dzisiaj faktem 
powiedział premier Donald Tusk podczas spotkania z mediami.

Donald Tusk dodał, że nazwa CPK została zhańbiona przez poprzedni rząd, o czym kilka tygodni temu mówił również szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak. Premier ujawnił, że od teraz jest to "Port Polska".

Polska rozwija skrzydła i dobrze, że każdy, kto wyląduje, każdy, kto będzie korzystał z tego lotniska, każdy, kto będzie robił zakupy w tym miejscu, żeby wiedział, tak to jest serce Europy. Tak, to jest Port Polska 
powiedział premier Donald Tusk.

CPK odzyskuje działkę sprzedaną przez PiS

Przy okazji warto dodać, że do KOWR-u wraca dziś oficjalnie działka pod CPK w Zabłotni, o czym pisze Interia Biznes. Jest ona potrzebna pod budowę nowej linii kolejowej, a która została sprzedana nieco ponad dwa lata pod koniec rządów PiS-u.

Akt notarialny został podpisany 12 grudnia, a nieruchomość o powierzchni 158,8819 ha wraca do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, za cenę jej zakupu, tj. 22 mln 760 tys. zł 
czytamy na profilu KOWR w platformie Facebook.

Port Polska to ogromna inwestycja, która pochłonie dziesiątki miliardów złotych i ma być gotowa dopiero w przyszłej dekadzie.

Zobacz również:

CPK ogłasza ważny przetarg na budowę tunelu i dworca kolejowego pod lotniskiem.
Technologia

CPK to nie tylko lotnisko. Pod nim ogromny tunel kolejowy

Dawid Długosz
Dawid Długosz
"Wydarzenia": Hejt, przemoc, wyśmiewanie. Aplikacja ma pomóc gorzowskim uczniomPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

Najnowsze