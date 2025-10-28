CPK to nie tylko lotnisko. Pod nim znajdzie się ogromny tunel kolejowy wraz z dedykowanym dworcem, do którego będą dojeżdżać pociągi. Centralny Port Komunikacyjny ogłosił przetarg na prace projektowe i budowę tych dwóch krytycznych elementów infrastruktury. Ma ono charakter dialogu konkurencyjnego.

Przetarg CPK na budowę tunelu i dworca kolejowego pod lotniskiem

Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła przetarg na budowę istotnych elementów wchodzących w skład nowej linii kolejowej Y, która połączy Warszawę z Poznaniem i Wrocławiem. Docelowo podróż pociągiem na tych trasach ma skrócić się do niespełna 100 minut.

Przetarg ma formę dialogu konkurencyjnego i został podzielony na dwie części. Ostatecznie ma to doprowadzić do zawarcia dwóch umów. Są to:

prace projektowe oraz budowlane dla wschodniej i centralnej części tunelu oraz dla dworca kolejowego

prace projektowe i budowlane dla zachodniej części tunelu oraz rozplotów

Po uruchomieniu przetargu na budowę terminala idziemy za ciosem i ogłaszamy kolejny duży przetarg na tunel i dworzec kolejowy pod lotniskiem. Szukamy wykonawcy, który już realizował inwestycje infrastrukturalne w Polsce, szczególnie roboty tunelowe, gwarantującego swoim doświadczeniem najwyższy poziom wykonanych prac

Ponadto w ramach przetargu pojawia się prawo opcji. Dotyczy ono zaprojektowania i budowy dodatkowych elementów, jak na przykład wind czy ruchomych schodów.

Tunel kolejowy pod lotniskiem CPK będzie ogromny

Jest to bardzo trudne przedsięwzięcie. Projekt zakłada budowę tunelu o całkowitej długości aż 6 kilometrów. Jego kubaturę oszacowano na około 3,5 mln metrów sześciennych. Dla porównania budowany obecnie tunel pod Limanową w Małopolsce ma niespełna 4 kilometry długości i kubaturę 430 tys. metrów sześciennych.

Wizualizacja peronów dworca kolejowego CPK. Foster + Partners materiały prasowe

Planowana infrastruktura obejmuje sześć torów kolejowych od strony wschodniej i zachodniej części, które w środku mają rozwidlać się do 12. Na końcu znajdą się rozploty, które umożliwią pociągom jazdę w różnych kierunkach.

Tunel jest integralną częścią linii kolejowej KDP nr 85, łączącej lotnisko CPK z Warszawą i Łodzią. Stacja kolejowa z kolei stanowi nierozerwalny element lotniska, zintegrowany z terminalem. Zasadnicza część dworca kolejowego w sześcioperonowej części, będzie łączyć się z multimodalnym dworcem przesiadkowym stanowiącym główny ciąg komunikacyjny do terminala

Tunel mający znaleźć się pod lotniskiem CPK będzie o 1,5 kilometra dłuższy od tego, który powstanie w Łodzi. Natomiast jego szerokość ma być cztery razy większa. W ramach przetargu zakłada się oddanie obu elementów jesienią 2031 r., choć spółka nie ukrywa, że termin może ulec zmianie.

