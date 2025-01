Rewolucja w lotnictwie. Samolot XB‑1 przekroczył barierę dźwięku

Boom Supersonic XB-1 przekroczył barierę dźwięku już po 13 minutach od startu z lotniska położonego na pustyni Mojave w Kalifornii. W ciągu 30-minutowego lotu testowego realizowanego na wysokości 10 tysięcy metrów, samolot zdołał pierwszy raz rozpędzić się do 1,13 Macha, ponad 1200 km/h. Pilotem testowym był Tristian Branderburg "Geppetto". To pierwszy przypadek, gdy prywatnie opracowany cywilny odrzutowiec osiągnął prędkość naddźwiękową.

Docelowo Boom Supersonic XB-1 ma rozpędzać się do 2400 km/h. Co ciekawe, na jego bazie ma powstać pełnowymiarowy samolot pasażerski o nazwie Overture. Boom chwali się, że podróż z Londynu do Nowego Jorku zajmie mniej niż 3,5 godziny, i to wszystko przy zerowej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Będzie to możliwe właśnie dzięki maszynie o nazwie Overture. Samolot ma zabrać na pokład blisko 80 osób.