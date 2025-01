USA dostarczą Polsce pociski do niszczenia systemów obrony Rosji

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło, że wartość kontraktu wynosi ok. 745 milionów dolarów netto (3,689 miliardów złotych), a dostawy tej broni będą realizowane w latach 2029-2035. 200 lotniczych pocisków przeciwradiolokacyjnych o wydłużonym zasięgu AGM-88G AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range) wyprodukuje i dostarczy do Polski słynna amerykańska spółka Northrop Grumman.

— Żeby być w pełni operacyjnie przygotowanym na każdy scenariusz, żeby interoperacyjność była na najwyższym poziomie, to musimy inwestować w najlepszy sprzęt. Musimy inwestować w to uzbrojenie, które jest sprawdzone, które ma najlepsze certyfikaty jakości i skuteczności. Zasięg pocisków, które kupujemy dzisiaj, to jest ponad 200 kilometrów – powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po podpisaniu umowy na dostawy uzbrojenia dla Sił Powietrznych.