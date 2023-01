Stany Zjednoczone przejęły kontrabandę. Ponad 2 tysiące sztuk radzieckich karabinów szturmowych AK-47

Kto miał otrzymać tysiące sztuk radzieckiej broni?

Marynarka wojenna USA sugeruje, że odbiorcą tysięcy karabinów mieli być jemeńscy Huti. Trzeba zaznaczyć, że koalicja arabska prowadzi wojnę przeciwko tej grupie zbrojnej. Wojna trwa już od około ośmiu lat, a ONZ klasyfikuje ją jako przyczynę jednego z najgorszych kryzysów humanitarnych na świecie.

Wojna wybuchła w 2014 roku a głównymi przyczynami były czynniki o charakterze religijnym i plemiennym. Konflikt trwa między rządem jemeńskim kierowanym przez Rashada al-Alimiego a zbrojnym ruchem Huti. Obie strony twierdzą, że stanowią oficjalny rząd Jemenu.

W 2014 roku doszło do przejęcia stolicy kraju przez Huti, co doprowadziło do przejęcia rządu. Następnie rozpoczęły się walki, w wielu regionach Jemenu. Jednocześnie zaostrzył się konflikt między sunnickimi plemionami a szyickimi Huti. Kolejnym aspektem jest regionalna rywalizacja sunnickiej Arabii Saudyjskiej z szyickim Iranem. Obie strony popierają przeciwne frakcje w Jemenie. Koalicji arabskiej udzieliły wsparcia Stany Zjednoczone, które chciały ograniczyć wpływy Iranu.

Ostatnie przejęcie karabinów AK-47 jest częścią wysiłków USA mających na celu zmniejszenie zdolności bojowych jemeńskich Huti. Jeśli dojdzie do wzrostu ich siły militarnej, może wpłynąć to na globalną gospodarkę, ponieważ Huti mogą przejąć kontrolę na południową częścią Jemenu. Dzięki czemu będą mieli szybki dostęp do cieśniny Bab al-Mandab, która dla Arabii Saudyjskiej jest najważniejszym korytarzem naftowym.