Polska z wielką ofertą Boeinga. Ten śmigłowiec może wesprzeć Apache

Ch-47 Chinook to idealny partner dla AH-64 Apache

Boeing przedstawia Ch-47 Chinook jako najlepszy wybór ciężkiego śmigłowca transportowego dla Polski. Obok zwiększenia zdolności Wojska Polskiego, ma pozwolić na większą interoperacyjność z krajami NATO, ze względu na fakt, że obecnie osiem krajów sojuszu korzysta z Ch-47.

Ponadto Boeing zapewnia, że Ch-47 może idealnie współpracować ze śmigłowcami szturmowymi AH-64 Apache, które Polska zakupiła w liczbie 96 sztuk. Adam Hodges, były pilot Apache, a dziś lider ds. rozwoju biznesu w programach Vertical Lift w Boeingu, zapewnił, że Ch-47 są wręcz stworzone do kooperacji z Ah-64, co sam doświadczył podczas stacjonowania w Iraku. To tam Ch-47 odpowiadały za częste dostawy paliwa dla śmigłowców szturmowych.

- Dzięki wzajemnie uzupełniającym się możliwościom, korzystanie z Chinooków w tandemie z nowo nabytymi Apache'ami spotęguje siły i zdolności Sił Zbrojnych RP. Połączenie śmigłowców Apache i Chinook zapewnia większą skuteczność operacyjną oraz poszerza katalog możliwych do przeprowadzenia misji - podsumował Adam Hodges.

Ch-47 może być nowym koniem roboczym polskiej armii

Ch-47 Chinook to amerykański śmigłowiec, przeznaczony podstawowo do wykonywania misji ciężkiego transportu. Zakres jego możliwości jest naprawdę szeroki, od przenoszenia dużej liczby żołnierzy i sprzętu, po wykonywanie misji ewakuacyjnych czy mobilnego tankowania aż po gaszenie pożarów.

Po raz pierwszy Ch-47 Chinook wszedł do służby w latach lat 60. Słynie z użycia konstrukcji Piaseckiego, wykorzystując dwa wirniki nośne w układzie tandem. Takie rozwiązanie pozwala wykorzystać całą moc silników na generowanie siły nośnej. Wykorzystanie dwóch wirników zapewnia też Ch-47 większą stabilność podczas lotu.

Boeing przy przedstawianiu oferty Ch-47 dla Polski, skupił się na jego najnowszej wersji Block II, która wzmacnia płatowiec i wprowadza unowocześnienia do cyfrowego kokpitu. O jakości Ch-47 Chinook może świadczyć fakt, że armia USA planuje używać jego platformy do szóstej dekady XXI wieku.

Zdjęcie Śmigłowiec Ch-47 Chinook / U.S. Navy / Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne śmigłowca Ch-47 Chinook Block II

Załoga: 3 pilotów + drużyna 33 żołnierzy

Prędkość maksymalna: 315 km/h

Maksymalny zasięg: 1111 km

Pułap: 6096 m

Maksymalna masa: 24490 kg

Udźwig zewnętrzny: 17793 kg