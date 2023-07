Co warto zobaczyć nad morzem z dzieckiem? Długa lista atrakcji

Spis treści: 01 Wakacje nad morzem i atrakcje dla dzieci. Na co zwrócić uwagę?

Wakacje nad morzem i atrakcje dla dzieci. Na co zwrócić uwagę?

Zastanawiasz się, gdzie jechać nad morze w Polsce, aby spędzić ten czas jak najlepiej? Takie wakacje wymagają naprawdę dobrego planu i warto myśleć o nich z dużym wyprzedzeniem. Najlepiej zdecydować się na miejsce, w którym poza przynajmniej kilkoma cichymi zakątkami znajdziesz także mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Biorąc pod uwagę potrzeby wszystkich uczestników wyjazdu, sprawdzaj takie kwestie jak:

czystość plaży (w końcu wypoczynek obok sterty śmieci nikomu się nie uśmiecha),

lokalizacja (taka, aby na plażę było względnie blisko),

optymalny spokój (czyli odpowiednia odległość od miejsc rozrywki dyskotek, głównych dróg czy deptaków),

atrakcje typowo dla dzieci (place zabaw, karuzele i inne, za którymi przepadają twoje pociechy).

Dobrym rozwiązaniem jest wybór małej nadmorskiej miejscowości. Jeśli jednak wolisz duże kurorty, w których życie tętni przez całą noc i wszystko jest pod ręką, i takie opcje są dostępne. Wybierając miejsce na wakacje nad morzem, zwróć również uwagę na dostęp do plaży oznaczonej błękitną flagą. Będzie to znak, że ty i twoi bliscy będziecie wypoczywać w czystych i bezpiecznych warunkach.

Gdzie jechać nad morze z dzieckiem?

Jak wybrać miejsce wypoczynku? Warto kierować się w tym względzie własnym doświadczeniem, ale także opiniami znajomych, przyjaciół czy choćby autorów blogów turystycznych. Możesz sugerować się także poleceniami innych rodziców - z pewnością podpowiedzą Ci sporo w kwestii wakacji nad morzem z dziećmi.

Oto kilka propozycji, które zadowolą każdą rodzinę.

Dziwnów na wakacje z dziećmi, również tymi młodszymi

Chcesz zafundować swojemu maluchowi pierwsze wakacje nad morzem? Wybierzcie się do Dziwnowa. To dobre miejsce na spokojne wczasy nad Bałtykiem. Miejscowość stanowi niewielki kurort na Mierzei Dziwnowskiej, w woj. zachodniopomorskim.

Do odwiedzin zachęca głównie:

czystą, piaszczystą i szeroką plażą ze zjeżdżalnią wodną i dmuchanymi konstrukcjami do skakania dla dzieci, rejsami statkiem pirackim po polskim morzu,

portem rybackim, z kutrami rybackimi i statkami, można zobaczyć rybaków, którzy po powrocie z morza wybierają ryby z sieci,

charakterystycznym mostem zwodzonym na rzece Dziwnie,

parkiem linowym i placem zabaw dla dzieci pełnym pneumatycznych zabawek.

Jeśli chcesz bardziej eksplorować okolice, możesz zajrzeć stąd do Centrum Słowian i Wikingów na wyspie Wolin. Znajdziesz tu m.in. wierne odwzorowanie grodu obronnego z okresu wczesnego średniowiecza. Będzie to interesujące także dla starszych dzieci i dorosłych.

Świnoujście na wakacje z dzieckiem. Malownicze uzdrowisko, plaże i port

Udane wakacje z dziećmi nad morzem spędzisz także w Świnoujściu. Leży ono również w województwie zachodniopomorskim. Znajdziesz tutaj:

najszerszą plażę nad Bałtykiem (ok. 160 m),

ciepłą, przyjemną wodę,

czystą plażę z białym, miękkim piaskiem,

liczne atrakcje dla dzieci na plaży, np. zjeżdżalnie,

ok. 100 km tras rowerowych dla aktywnych.

Trzęsacz na wakacje. Atrakcje dla dzieci nie tylko na plaży

To niewielka miejscowość w województwie zachodniopomorskim, która jednak zachęca do odwiedzin malowniczą plażą oraz klifem z ruinami gotyckiego kościoła z przełomu XIV i XV wieku. To idealne miejsce na rodzinny wypoczynek dzięki:

piaszczystym wydmom,

oddaleniu od turystów,

atrakcjom takim jak pole do minigolfa czy stadnina koni,

szlakom turystycznym dla miłośników spacerów i przejażdżek rowerowych.

Niedaleko działa także kolejka wąskotorowa, która latem kursuje na trasie Gryfice-Trzęsacz-Rewal-Niechorze. To oczywiście zaledwie ułamek tego, co proponuje wybrzeże Bałtyku.

Wczasy z dzieckiem nad polskim morzem. Co warto zobaczyć?

Niemal każda nadbałtycka miejscowość ma do zaoferowania szereg atrakcji dla każdej grupy wiekowej. To, który kierunek wybierzesz na rodzinne wakacje nad morzem, zależy od tego, czym interesują się twoje dzieci i jak lubią spędzać czas.

Miłośników morskiej żeglugi z pewnością zainteresuje Trójmiasto, a zwłaszcza port w Gdyni, gdzie można oglądać choćby słynny Dar Pomorza czy okręty wojskowe.

A może zechcecie zwiedzić wybrzeże szlakiem latarni morskich? Jest w ich w Polsce całkiem sporo, a do najbardziej znanych należą te w:

Świnoujściu,

Kołobrzegu,

Darłowie,

Gąskach,

Ustce,

Jarosławcu,

Jastarni,

Rozewiu.

Do grona innych ciekawych obiektów, które mogą cię zainteresować podczas wakacji nad morzem, należą też choćby:

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu,

Park Wieloryba w Rewalu,

Gabinet Figur Woskowych w Międzyzdrojach,

Zagroda Pokazowa Żubrów,

cała grupa parków rozrywki rozsiana przy polskiej linii Bałtyku.

To od ciebie zależy, jak spędzisz z rodziną wakacje nad morzem. Wybór opcji może przyprawić o zawrót głowy.