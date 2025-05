Rosyjski Ił-20 "Coot" regularnie pojawia się w naszych informacjach z ostatnich miesięcy, bo regularnie odbywa loty w pobliżu przestrzeni powietrznej NATO, szczególnie nad Morzem Bałtyckim, co zmusza członków państw sojuszniczych do podrywania swoich myśliwców. Latem ubiegłego roku miało miejsce kilka takich przypadków, a w tym pisaliśmy już o kolejnych, m.in. pod koniec kwietnia, kiedy to poderwano szwedzkie myśliwce Gripen stacjonujące w Malborku czy dosłownie wczoraj, gdy zareagowały brytyjskie samoloty Eurofighter Typhoon .

Ił-20 "Coot" to specjalistyczny samolot rozpoznawczy zbudowany na bazie transportowego Iła-18, opracowany przez biuro konstrukcyjne Iljuszyna i wprowadzony do służby pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. To konstrukcja dość wiekowa, ale podobnie jak amerykańskie maszyny szpiegowskie z tamtych czasów, do dziś jest używany z powodzeniem i stanowi jedno z głównych narzędzi rosyjskiego wywiadu.