Tajemnicza starożytna megastruktura w Bałtyku. Jest najstarsza w Europie!

Niemieccy badacze dokonali właśnie niesamowitego odkrycia, a mianowicie zidentyfikowali ciągnącą się na prawie kilometr kamienną konstrukcję na dnie Bałtyku. Mowa o długim murze oddalonym o ok. 10 km od brzegu, który został dostrzeżony przypadkiem, gdy naukowcy korzystali z sonaru wielowiązkowego na statku badawczym podczas studenckiego rejsu. Bliższa inspekcja tej konstrukcji nazwanej Blinkerwall ujawniła około 1400 mniejszych kamieni, które prawdopodobnie zostały rozmieszczone tak, aby łączyć prawie 300 większych głazów, z których wiele było zbyt ciężkich, aby nawet grupy ludzi mogły je przenieść.

Tajemniczy mur na dnie Bałtyku

Zdaniem ekspertów mur znajduje się na głębokości 21 metrów, ale najpewniej został wzniesiony przez lud łowców-zbieraczy na lądzie obok jeziora lub bagna. Choć jego konkretne przeznaczenie jest trudne do udowodnienia, naukowcy podejrzewają, że służył on do zaganiania stad reniferów. Jak wyjaśniają na łamach Proceedings of the National Academy of Sciences, może to być część sztucznego wąskiego gardła, które umożliwiało kierowanie zwierząt w określone miejsce. Gdzie w takim razie jest druga?