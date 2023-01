Cuda z Google Street View są jak TikTok. Wejdziesz i przepadniesz

Ilona Dobijańska Internet

Każdy, kto choć raz korzystał z funkcji Google Street View wie, co można tam znaleźć. Zazwyczaj sprawdzasz, jak wygląda miejsce albo ulica, gdzie się wybierasz. Żeby jednak zrobić sobie wirtualny spacer po dowolnym miejscu, Google musiało najpierw to miejsce odwiedzić i uwiecznić na zdjęciach. I tak oto powstały... Cuda z Google Street View, czyli Wonders of Street View.

Zdjęcie Wejdziesz i przepadniesz. Oto Cuda z Google Street View / Zrzut ekranu/Wonders of Street View/Neal.fun / materiał zewnętrzny