mObywatel to aplikacja rządowa, w której znajduje się specjalna sekcja o nazwie Wybory. Rodacy znajdą tutaj cenne informacje, które związane są z nadchodzącym głosowaniem na prezydenta Polski. Zobaczmy, co można tutaj zrobić.

Wybory prezydenckie i głosowanie przez aplikację mObywatel

Niestety, ale jeśli zastanawiacie się nad tym, czy aplikacja mObywatel pozwala głosować bez udawania się do urn wyborczych, to nie jest to możliwe. Głosowanie przez internet to rozwiązanie, które pojawi się nieprędko. Dlaczego?

Rządzący wyjaśniali przyczyny takich decyzji nie raz. Choć technicznie byłoby to możliwe, tak głosowanie przez internet budzi spore obawy oraz kontrowersje. W tym związane z cyberbezpieczeństwem oraz ewentualną ingerencją w proces ze strony osób trzecich. Dlatego takiej możliwości nie ma i nic nie wskazuje, aby miała pojawić się w ciągu najbliższych lat.

Jak złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w mObywatel?

Spora liczba wyborców zastanawia się też nad tym, jak złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania? Jest to przydatne w przypadku chęci wzięcia udziału w wyborach w obwodzie innym od przypisanego do miejsca zamieszkania. W aplikacji mObywatel można sprawdzić termin oraz miejsce głosowania w najbliższych wyborach. Jak to zrobić?

Uruchamiasz aplikację mObywatel i w sekcji Usługi/Pozostałe wybierasz Wybory. Następnie w obszarze Zaplanowane wybory wskazujesz opcję Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W nowym oknie znajdują się szczegóły dotyczące nadchodzących wyborów. W tym przypisane miejsce głosowania.

Aplikacja mObywatel nie pozwala złożyć wniosku o zmianę okręgu głosowania.

W wyżej wymienionej sekcji jest jednak łącze Przejdź do usługi online, które spowoduje uruchomienie strony z informacjami, gdzie można to zrobić. Jest to oczywiście możliwe również drogą internetową poprzez specjalny formularz, bez konieczności udawania się do właściwego urzędu. Warto dodać, że taka sposobność istnieje najpóźniej do trzech dni przed datą wyborów.

Taki wniosek dotyczy tylko zmiany miejsca głosowania na terenie kraju. W przypadku przebywania za granicą można skorzystać z usługi e-Wybory, która pozwala na zapisanie się do list poza terenem Polski.

