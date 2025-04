Głosowanie w Polsce w wyborach powszechnych drogą elektroniczną nie jest możliwe i nic nie wskazuje, aby miało to ulec zmianie w ciągu najbliższych lat. e-Wybory to usługa, która nie pozwala na oddawanie głosów bez wychodzenia z dom u. Służy do czegoś innego i z pewnością doceni ją pewna grupa rodaków.

e-Wybory to usługa elektroniczna, którą została udostępniona przez Ministra Spraw Zagranicznych. Ułatwia ona możliwość głosowania Polakom, którzy przebywają aktualnie poza granicami kraju , ale nadal chcą oddać głosy w organizowanych wyborach. Dzięki specjalnej platformie mogą wpisać się na listy bez wychodzenia z domu . Jak to można zrobić?

Warto dodać, że usługa e-Wybory nie będzie aktywna do momentu startu najbliższych wyborów prezydenckich, które odbędą się 18 maja (pierwsza tura). Będzie to możliwe maksymalnie do piątego dnia poprzedzającego głosowanie, czyli do 13 maja. Później wybór obwodu drogą elektroniczną stanie się niemożliwy.