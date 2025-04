Cyberatak na Platformę Obywatelską. Zagrożone wybory prezydenckie

Premier Tusk od dawna ostrzegał przed zagrożeniami hybrydowymi, w tym cyberatakami, które mogą być wykorzystywane do destabilizacji demokratycznych procesów. Wskazanie na "wschodni ślad", choć nie wymieniono konkretnego państwa, budzi skojarzenia z Rosją, która w przeszłości była oskarżana o podobne działania w innych krajach, w tym w Polsce. Gawkowski w jednym z wywiadów podkreślił, że Polska jest obecnie "najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej", co wynika z jej strategicznego położenia i roli w regionie.

- Polegał on (cyberatak - przyp. red.) na tym, że została przejęta skrzynka mailowa jednego z pracowników. I przez to próbowano wygenerować fałszywą wiadomość. Za tego, co mi wiadomo, nie doszło do otworzenia tej korespondencji, nie doszło do zainfekowania - zapewnił. Informacje podaje przez Grabca wskazują na klasyczną metodę ataku phishingowego. Na konta mailowe działaczy PO miały zostać wysłane wiadomości z linkiem, który po otwarciu umożliwiał instalację złośliwego oprogramowania. Wirus, przesłany z adresu mogącego przypominać nazwisko jednego z członków partii, miał za zadanie nie tylko infekować pojedyncze komputery, ale także rozprzestrzeniać się w sieci, potencjalnie dając hakerom dostęp do wrażliwych danych, takich jak strategie kampanii czy plany legislacyjne.