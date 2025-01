Rząd ogłasza "Parasol Wyborczy". Powstrzyma ataki Rosji

Dużymi krokami zbliżają się w Polsce wybory prezydenckie. Eksperci od spraw bezpieczeństwa w sieci nie mają złudzeń, że obecnie mieszkańcy naszego kraju z różnych stron są atakowani różnymi zmanipulowanymi informacjami, które zmierzają do wpłynięcia na demokratyczność wyborów . Największe zagrożenie pochodzi z Moskwy i Brukseli, gdzie ścierają się dwie ogromne fale wpływów. Władze usiłują skłonić Polaków do wyboru kandydata, który będzie sprzyjał ich (zewnętrznym władzom) interesom.

Co ciekawe, podobne programy, mające na celu ochronę wyborów, były organizowane z różnym skutkiem też w innych krajach Unii Europejskiej. Obecnie w Polsce mamy do czynienia z trzema siłami wpływów w mediach, w tym dwiema zewnętrznymi. Pierwsza to działania władz z Brukseli i Berlina. Druga to nic innego jak ataki związane z Kremlem i Władimirem Putinem.