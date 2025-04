Najpopularniejsza przeglądarka na świecie ma luki w zabezpieczeniach. Google Chrome, bo to o nim mowa, mierzy się z hakerskimi atakami, którzy wykorzystują podatność w systemie zabezpieczeń, aby szpiegować. Google już wydało aktualizację, która naprawia problem.

Badacze cyberbezpieczeństwa z Kaspersky odkryli niedawno kampanię szpiegostwa, która wykorzystywała nieznaną wcześniej lukę w zabezpieczeniach przeglądarki Google Chrome. Szok wywołał poziom działania hakerów: atak wywołany zostawał podczas kliknięcia linku phishingowego w wiadomości mailowej, co uruchamiało złośliwą witrynę w przeglądarce i to wystarczało, aby zainfekować system.

Jak twierdzą badacze, luka została przeanalizowana i naprawiona . Co ciekawe, problem umożliwiał atakującym ominięcie wbudowanych funkcji bezpieczeństwa przeglądarki, jakby nie istniały.

Kampanię, której głównym celem było szpiegostwo, nazwano " Operation ForumTroll " i podkreślono, że byłą ona skierowana głównie do instytucji edukacyjnych, agencji rządowych oraz profesjonalistów ds. mediów.

1. Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe . Wiele kont oferuje włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego w celu poprawy bezpieczeństwa. Dzięki temu nawet jeśli haker uzyska twoje hasło, wciąż będzie potrzebował drugiej formy weryfikacji, takiej jak np. kod wysłany SMS-em na twój telefon, aby dostać się do twojego konta. Włączenie tego zabezpieczenia zmniejsza szanse na nieautoryzowany dostęp.

2. Używaj wielu haseł, a jeśli masz problemy z zapamiętaniem, korzystaj z bezpiecznego menedżera haseł. Silne hasło to podstawa, jednak czasem ciężko je zapamiętać, kiedy są unikalne do każdego konta. Z pomocą przychodzi menedżer haseł, który generuje, przechowuje i automatycznie uzupełnia silne hasła do twoich kont, zabezpieczając je w ten sposób i minimalizując ryzyko naruszeń.