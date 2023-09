Używamy na co dzień różnych przeglądarek internetowych, ale często korzystają one z podobnych komponentów. To z kolei rodzi zagrożenie w postaci luk w zabezpieczeniach, które mogą wykorzystać hakerzy. Świat właśnie obiegła wiadomość o poważnej dziurze, która obejmuje popularne aplikacje do przeglądania internetu. Kto jest zagrożony?

Poważna luka w aplikacjach Google Chrome, Firefox i Microsoft Edge

Nowa dziura została znaleziona w popularnych aplikacjach do przeglądania internetu. Problem dotyczy wszystkich bardziej znanych przeglądarek internetowych z wyjątkiem Safari. Podatne na zagrożenie są programy Google Chrome, Mozilla Firefox i Microsoft Edge i mniej popularny Brave.

W wymienionych wyżej przeglądarkach internetowych znaleziono poważną lukę w zabezpieczeniach, która jest powiązana z renderowaniem obrazów w formacie WebP. Dziura pozwala hakerom na przeprowadzenie skutecznego ataku, czego następstwem będzie uruchomienie złośliwego kodu na komputerze ofiary. Zagrożenie jest więc poważne, ale można się przed nim skutecznie ochronić.

Zdjęcie Popularne przeglądarki otrzymały już patche łatające dziurę / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Firmy odpowiedzialne za wymienione przeglądarki internetowe nie pozostały obojętne na zagrożenie i opracowały aktualizacje bezpieczeństwa, które rozwiązują problem. Są to następujące łatki:

Google: Chrome 116.0.5846.187 (Mac / Linux); Chrome 116.0.5845.187/.188 (Windows)

Mozilla: Firefox 117.0.1; Firefox ESR 102.15.1; Firefox ESR 115.2.1; Thunderbird 102.15.1; Thunderbird 115.2.2

Microsoft: Edge 116.0.1938.81

Brave: Brave Browser 1.57.64

Aktualizacja w trybie natychmiastowym

Jeśli korzystamy z przeglądarek internetowych Google Chrome, Firefox czy Microsoft Edge, to jak najszybciej zaktualizujmy je do najnowszych wersji, bo tylko w ten sposób będzie można skutecznie chronić się przed potencjalnymi atakami poprzez odkrytą lukę. Można to zrobić za pomocą dedykowanych narzędzi do aktualizowania aplikacji, które są wbudowane w poszczególne programy. Z pewnością nie warto wstrzymywać się z procesem uaktualnienia i należy to zrobić jak najszybciej.