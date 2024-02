Google Chrome ochroni przed cyberatakami

Google Chrome to najpopularniejsza na świecie przeglądarka internetowa, która przez lata została wzbogacona w wiele funkcji mających na celu ochronę użytkowników przed zagrożeniami czyhającymi w sieci. W drodze jest nowe narzędzie, które również powinno podnieść poziom bezpieczeństwa internautów.

Google Chrome sprawdzi na stronach połączenia

Nowa funkcja dla przeglądarki Google Chrome nie jest jeszcze gotowa, ale znajduje się już na etapie implementacji i wiemy, przed czym dokładnie ma chronić. Narzędzie powinno uniemożliwić cyberataki z zewnątrz na naszą sieć. Na jakiej zasadzie ma to działać? W opisie funkcji czytamy następujące słowa.

Zanim witryna A przejdzie do innej witryny B w sieci prywatnej użytkownika, ta funkcja wykonuje następujące czynności. Sprawdza, czy żądanie zostało zainicjowane z bezpiecznego kontekstu. Wysyła żądanie wstępnej inspekcji i sprawdza, czy B odpowiada nagłówkiem umożliwiającym dostęp do sieci prywatnej. czytamy w opisie funkcji z bazy Chrome Platform Status

Reklama

W prostszym tłumaczeniu ma to działać tak, że witryny będą poddawane specjalnej kontroli, co ma skuteczniej chronić sieci wewnętrzne użytkowników. Jeśli dojdzie do wykrycia jakiejś nieprawidłowości, to następnie zostanie wyświetlone ostrzeżenie z informacją o potencjalnym niebezpieczeństwie.

Nowa funkcja ochronna na etapie implementacji

Nowe narzędzie znajduje się na etapie implementowania w Chromium i pierwszy wpis na jego temat pochodzi z początku tego miesiąca. To oznacza, że nowa funkcja nie będzie prędko dostępna dla użytkowników przeglądarki Google Chrome. Na pocieszenie jest fakt, że opcja pewnie trafi też do innych aplikacji z tym silnikiem, czyli na przykład Microsoft Edge czy Opery.

Google Chrome ma również inne narzędzia do ochrony użytkowników przed zagrożeniami z sieci. Są to m.in. izolacja witryn, tryb piaskownicy czy ochrona przed niespodziewanym wyłudzeniem informacji. Rozwiązania te zabezpieczają przez niepożądanym oprogramowaniem oraz złośliwymi stronami internetowymi. Aplikacja oferuje również przeglądanie w trybie Incognito, co pozwala na polepszenie prywatności w trakcie przeglądania zasobów globalnej sieci.