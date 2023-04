Google Chrome. Najszybsza przeglądarka na Androida?

Przeglądarka Google Chrome jest często instalowana na telefonach z Androidem, ponieważ jest najszybszym rozwiązaniem na rynku. Ponadto dostęp do niej może mieć każdy: zarówno użytkownik komputera Mac, jak i PC. Łatwo synchronizuje się także z telefonami.

Przeglądarka internetowa Chrome to pewność łatwego użytkowania, szybkości i powszechnej dostępności. Z funkcjonalności Chrome oferuje spersonalizowane wyniki wyszukiwania, autouzupełnianie i bezpieczne przeglądanie stron, także w trybie incognito.

To ostatnie może spodobać się np. rodzicom małych dzieci, ponieważ Google ma oko na to, co jest przeglądane i - jeśli uzna witrynę za potencjalne zagrożenie - wyświetli ostrzeżenie i zablokuje dostęp. Ta przeglądarka internetowa ma także wbudowaną funkcję tłumaczenia, która umożliwia szybkie rozumienie zagranicznych stron internetowych.

Jaka przeglądarka na telefon? Może Dolphin z obsługą Flasha

Dolphin do przeglądania stron podchodzi inaczej. W tej przeglądarce na telefon używa się gestów, np. można narysować literę G, aby przejść do wyszukiwarki Google. Samemu można decydować o gestach: tworzyć je i linkować do dowolnych witryn lub funkcji związanych z obsługą aplikacji.

Przeglądarka internetowa Dolphin umożliwia także łatwą obsługę Flasha, blokera reklam oraz przeglądanie stron w trybie prywatnym. Nie ma przeszkód, by zainstalować dodatki takie jak np. Dropbox.

Dolphin to niewątpliwie ciekawa i oryginalna opcja, jednak może mieć problemy ze stabilnością i nie jest najszybsza. Najlepiej sprawdzi się w przypadku tych, którzy mają dość nudnych i sprawdzonych rozwiązań, a z internetu korzystają dla celów innych niż zawodowe.

Samsung Internet Browser. Nie tylko na telefonach Samsung?

Nie tylko użytkownicy telefonów Samsung mogą korzystać z Samsung Internet Browser. Powinni o niej pomyśleć szczególnie ci, którzy mają zestaw słuchawkowy Gear VR. Konfigurując telefon i gogle Samsung Gear VR, będzie można używać tej przeglądarki internetowej we wciągającej rzeczywistości wirtualnej!

Osoby, które nie mają tego zestawu, nie muszą skreślać przeglądarki na starcie. Ma wiele zalet. Jest bezpieczna, ma funkcje zapobiegające śledzeniu aktywności, informuje o niebezpiecznych witrynach i blokuje treści, które uzna za szczególnie podejrzane.

Niestety Samsung Internet Browser nie może zostać zsynchronizowana z innymi przeglądarkami.

Przeglądarka na telefon Naked Browser. Intuicyjna i najlepsza?

Kolejną przeglądarką na system Android, o której prawdopodobnie nie słyszały osoby niezainteresowane tematem, jest Naked Browser. Jest to bardzo prosta i intuicyjna w użytkowaniu przeglądarka internetowa, która - dzięki minimalistycznemu interfejsowi - może być świetną propozycją dla dzieci i osób starszych, które dopiero uczą się korzystania z internetu.

Naked Browser - ze względu na prosty wygląd - zużywa mało pamięci, a do tego dba o bezpieczeństwo użytkowników. Oferuje też kilka przydatnych funkcji takich jak np. możliwość przywrócenia używanych zakładek, jeśli przeglądarka ulegnie niespodziewanemu wyłączeniu.

Esocia. Korzystanie z przeglądarki jest dobre dla planety?

Właściciele telefonów z Androidem zastanawiający się, którą przeglądarkę wybrać, mogą się kierować nie tylko funkcjonalnościami, ale także wizerunkiem firmy, która dane rozwiązanie oferuje. Esocia to wyszukiwarka, która zysk z reklam przeznacza na sadzenie drzew. Jej użytkownicy zasadzili już ponad 150 milionów roślin.

Esocia wyróżnia się także tym, że wszystkie dane wyszukiwane w niej są kasowane w ciągu 48 godzin.

To idealne rozwiązanie dla osób, które dbają o swoją prywatność i ekologię. Choć Esocia ma mniej funkcji niż inne przeglądarki, spełnia minimalistyczne potrzeby osób, które korzystają z przeglądarki internetowej w celach niezawodowych.