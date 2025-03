Użytkownikom blokerów reklam trudno się dziwić. Minutowe reklamy wcinające się co chwilę podczas oglądania YouTube'a i strona wyników wyszukiwania Google, która wygląda jak tablica reklamowa z fake newsami i treściami generowanymi przez AI? Witamy w internecie A.D. 2025. Jednocześnie można zrozumieć firmę Google, która podobnie jak wielu wydawców utrzymuje się z reklam. Kto na dzień dzisiejszy wygrywa?

Użytkownicy najpopularniejszej dziś przeglądarki Chrome są na łasce i niełasce firmy Google. Od wielu lat walczy ona z blokerami reklam przy pomocy kolejnych mechanizmów. Twórcom tych rozszerzeń oraz dodatków do nich udaje się zwykle ominąć blokady w ciągu paru dni lub tygodni, po czym proces się powtarza. Tym razem Google wyłączyło rozszerzenie uBlock Origin u kolejnych użytkowników Chrome. Dotyczy to również innych niewspieranych blokerów i dodatków, które nie są zgodne z nową specyfikacją rozszerzeń - Manifest V3.

Zdaniem firmy ten nowy standard ma poprawić bezpieczeństwo i prywatność, ale usuwa on także funkcjonalność, na której opiera się wiele blokerów reklam. To kompromis, na który nie chce się zgodzić Mozilla w swojej przeglądarce Firefox.

Użytkownicy na platformach X i Reddit zgłaszają, że Google Chrome usuwa "przestarzałe" dodatki. Przeglądarka internetowa otwiera okienko powiadomienia pod paskiem dodatków. Zachęca ono użytkownika do usunięcia niedziałającego dodatku, który został wyłączony i "nie jest już obsługiwany". Dostępne są dwa przyciski: do usunięcia rozszerzenia od razu i do przejścia na stronę zarządzania dodatkami.