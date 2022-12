Nie masz blokera reklam? Lepiej zainstaluj, to zalecenie FBI 

FBI ostrzega opinię publiczną, że cyberprzestępcy wykorzystują usługi reklamowe w wyszukiwarkach, aby podszywać się pod marki i kierować użytkowników do złośliwych stron zawierających oprogramowanie ransomware oraz kradną dane logowania i inne informacje finansowe czytamy w komunikacie.

I choć reklamy w wyszukiwarkach nie są z natury złośliwe, należy zachować ostrożność podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej za pośrednictwem reklamowanego łącza.



Hakerzy mogą też kupować reklamy prowadzące do witryn, które podszywają się pod prawdziwe firmy lub marki lub wykorzystywać optymalizację wyszukiwarek, aby ich fałszywe witryny pojawiały się wysoko w wynikach wyszukiwania.

W ten sposób próbują ukraść dane użytkowników lub nakłonić ich do pobrania złośliwego oprogramowania, co może być bardzo niebezpieczne. To właśnie dlatego FBI zaleca korzystanie z blokerów reklam oraz inne środki ostrożności, jak sprawdzanie adresu URL reklamy, aby upewnić się, że prowadzi do rzeczywistej strony internetowej marki czy samodzielne wprowadzanie adresu.