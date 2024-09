Spis treści: 01 YouTube coraz bardziej przesadza

02 Zła strona YouTube

YouTube coraz bardziej przesadza

Uwielbiam YouTube i bez cienia wątpliwości przyznam, że to moja ulubiona platforma z wideo w internecie. Niestety, nie mogę nie zauważyć zmian, jakie serwis sukcesywnie i od lat wprowadza. Jednym z nich jest poszerzanie sposobów monetyzacji treści i mojego czasu spędzanego w serwisie. Największym problemem są oczywiście reklamy.

Te częściowo zależą od twórców, ale i sam YouTube ma wiele do powiedzenia na temat tego kiedy i z jaką częstotliwością będziemy oglądać projekcje od sponsorów i reklamodawców. Doszło do tego, że dziś nie wyobrażam sobie korzystania z platformy bez YouTube Premium - reklam jest po prostu zbyt wiele. Ale tym razem to już naprawdę przesadzili.

Reklamy na YouTube nawet podczas pauzy

Na YouTube pojawił się nowy rodzaj reklam. Już teraz platforma jest w stanie pokazywać nam banery podczas... pauzy. Jeżeli zatrzymaliście wideo, bo musicie zrobić coś ważnego, albo po prostu chcecie odsapnąć od ekranu, to zaczną pojawiać się na nim bloki reklamowe. Wygląda to w ten sposób: