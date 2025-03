Najnowsza aktualizacja aplikacji mObywatel dodaje nowe narzędzie. Jest to możliwość szybkiej zmiany numeru PIN do podpisu osobistego. Kiedy to się przyda? Na przykład w momencie zapomnienia lub jego blokady. Nie jest to przełomowa zmiana, ale z pewnością może się przydać. Nie tylko dla zapominalskich.