mObywatel i sztuczna inteligencja. Kiedy ruszą testy AI?

mObywatel to aplikacja, z której wielu Polaków korzysta każdego dnia. Ministerstwo Cyfryzacji wiąże z nią duże nadzieje i w ciągu najbliższych kilku lat zostanie ona wzbogacona aż o 200 nowych usług . Niedawno wspominaliśmy wam również o funkcji, którą jest czatbot . Co ze sztuczną inteligencją i jakie plany resort ma w związku z AI?

Plany resortu ujawnił w wywiadzie dla Wyborczej.biz Radosław Maćkiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki . Dowiadujemy się, że w platformie mObywatel zostanie wykorzystany model językowy PLLuM . Projekt rozpoczął się w 2023 r. i choć po drodze doszło do pewnych trudności, tak realizacja pomysłu odbywa się w dobrym kierunku.

Dyrektor COI ujawnił, że wewnętrzne testy PLLuM w mObywatelu rozpoczną się jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r . Wersja dla pracowników urzędów, naukowców oraz badaczy z konsorcjum PLLuM ma zostać uruchomiona do marca.

Samo konsorcjum PLLuM, do którego przystępuje Centralny Ośrodek Informatyki, potrzebuje jednak finansowania. Dotychczasowa umowa zakończyła się z końcem 2024 r. Dyrektor COI ujawnił, że w przygotowaniu jest nowa i pieniędzy nie zabraknie. Nowym liderem konsorcjum zostanie Ośrodek Badań nad Bezpieczeństwem SI , który wchodzi w skład NASK -u.

W międzyczasie trwają prace nad czatbotem, który trafi m.in. do aplikacji mObywatel. W wersji testowej można go wypróbować już dziś. Pozwoli on na prostszą nawigację po platformie.