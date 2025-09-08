mObywatel co chwilę otrzymuje nowe usługi i dokumenty. Na początku września pojawił się moduł mStłuczka. Tymczasem honorowi dawcy krwi nadal czekają na własną legitymację, którą resort cyfryzacji zapowiedział już kilka lat temu. Kiedy można się jej spodziewać?

Cyfrowa legitymacja honorowego dawcy krwi na etapie przygotowań

Zacznijmy od tego, że prace nad takim dokumentem dla mObywatela rzeczywiście trwają. W harmonogramie funkcji szykowanych przez resort legitymacja honorowego dawcy krwi znajduje się na etapie o nazwie "zaplanowane". Te, które mają trafić do aplikacji w najbliższym czasie, mają status "w realizacji".

To oznacza, że legitymacja honorowego dawcy krwi nie pojawi się w mObywatelu w krótkim czasie. I raczej są małe szanse na to, aby miało nastąpić to jeszcze w tym roku. Wdrożenie takiej funkcjonalności nie jest w rzeczywistości takie proste i wymaga cyfryzacji całego systemu.

W Polsce jest rozwijany projekt e-Krew, który stanowi cyfrową wersję systemu związanego z oddawaniem krwi. Jego wdrażanie przebiega od kilku lat. Obecnie uzupełnia się go o nowe funkcje. W planach jest również integracja z platformą mObywatel.

Sprawa stała się obiektem interpelacja części posłów do Ministerstwa Zdrowia, gdzie zgłoszono cyfrowy dokument dla honorowych dawców krwi. Odpowiedzi udzielił Jerzy Szafranowicz, były wiceminister zdrowia, który ujawnił, że w pierwszej kolejności zakłada się wykorzystanie mDowodu, z którego użytkownicy będą mogli korzystać w centrach pobierania krwi. Ma to umożliwić integrację z danymi podczas rejestracji.

Legitymacja honorowego dawcy krwi w aplikacji mObywatel wymaga cyfryzacji danych

Pewną przeszkodą na drodze do sfinalizowania prac nad takim dokumentem są archiwalne dane. W przeszłości informacje o oddanej ilości krwi zapisywano w formie papierowej. Jeśli takie szczegóły miałyby trafić do aplikacji mObywatel (wraz z legitymacją honorowego dawcy krwi), to najpierw trzeba je scyfryzować.

Ponadto dodanie legitymacji honorowego dawcy krwi z mObywatel wymaga również skoordynowania projektu e-Krew z innymi systemami informatycznymi w kraju. Są to kompetencje Centralnego Ośrodka Informatyki i choć rozmowy na ten temat są prowadzone, tak dokładne decyzje jeszcze nie zapadły i nie zdecydowano się na konkretne rozwiązania. Będzie to etapem dalszych prac.

