BlackBerry to marka telefonów, która zniknęła z rynku kilka lat temu. Była ceniona przede wszystkim za sprawą fizycznej klawiatury umieszczonej pod ekranem. I choć próbowano ją reanimować, m.in. za sprawą urządzeń z Androidem, tak niewiele z tego wyszło. Jeśli tęsknicie za takimi gadżetami, to może się wam spodobać Zinwa Q27.

Zinwa Q27 to "BlackBerry" z Androidem

Zinwa Q27 to nowy smartfon z fizyczną klawiaturą QWERTY, która przypomina rozwiązanie znane z telefonów BlackBerry. Znajduje się ona pod wyświetlaczem i pozwala na pisanie bez dotykania ekranu. Co oferuje to urządzenie?

Poza fizyczną klawiaturą QWERTY znajdziemy tutaj dosyć niewielki ekran o przekątnej 3,92 cala. Jest to wyświetlacz AMOLED-owy o rozdzielczości 1080 × 1240 pikseli. Za obliczenia odpowiada tu procesor MediaTek Dimensity 7300 z GPU ARM Mali-G615 MC2. Czip wspomagany jest przez 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 256 GB miejsca i można je rozbudować z użyciem kart microSD.

Nowy smartfon z Androidem i fizyczną klawiaturą QWERTY. Ideał dla fanów BlackBerry? Zinwa materiały prasowe

Aparaty fotograficzne telefonu Zinwa Q27 nie porywają. Główny ma tylko jeden obiektyw, który połączono z 50-megapikselowym sensorem. Natomiast z przodu znajduje się kamerka z 16-megapikselowym czujnikiem. Energię ma dostarczać bateria o pojemności 3500-4000 mAh, która umożliwi ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 33 W. Na pokładzie nie zabrakło też stereofonicznych głośników. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 16.

Smartfon z klawiaturą QWERTY dla fanów BlackBerry

Pomysł jest ciekawy, ale niezbyt oryginalny. Wszak tego typu konstrukcje powstawały już wcześniej i żadna z nich nie odniosła większego sukcesu na rynku. Podobnie było w przypadku prób związanych z reinkarnacją marki BlackBerry w ramach projektów KeyOne i Key 2, co też zakończyło się fiaskiem.

Możliwe jednak, że znajdzie się grono chętnych, którzy zdecydują się na zakup smartfona Zinwa Q27. O tym przesądzi m.in. cena, która to na razie nie jest znana. Telefon ma być dostępny w sprzedaży najszybciej w drugim kwartale 2026 r. Zaprezentowane na materiałach urządzenia są prototypami. Ostateczny produkt nie powinien się jednak od nich specjalnie różnić.

