Najmłodsi z was zapewne nie pamiętają czasów, gdy na rynku telefonów obiektem pożądania były urządzenia marki BlackBerry. Wyróżniały się one fizyczną klawiaturą umieszczoną pod ekranem. Potem nadszedł pierwszy iPhone oraz smartfony z Androidem i wszystko zostało wywrócone do góry nogami. Telefony BB przepadły na rynku i późniejsze próby wskrzeszenia marki były nieudane.

iPhone z fizyczną klawiaturą dzięki gadżetowi

Apple zapewne nigdy nie wprowadzi na rynek iPhone'a z fizyczną klawiaturą, ale jeśli podoba wam się taki pomysł z czasów świetności telefonów BlackBerry, to właśnie stało się to możliwe. Pewien producent akcesoriów przygotował specjalne etui, które przy okazji wyposażono w pożądane (przez niektórych) rozwiązanie.

Jest to klawiatura firmy Clicks Technology, która jest częścią specjalnego etui dla iPhone'a. Telefon Apple po umieszczeniu w takim gadżecie daje dostęp do fizycznych klawiszy w układzie QWERTY. Gadżet oferuje dostęp do skrótów klawiaturowych z iOS, w tym CMD + H, który prowadzi do ekranu domowego czy CMD + Spacja uruchamiającego pole wyszukiwarki.

Gadżet Clicks Technology nie potrzebuje dodatkowego źródła zasilania, bo działa w oparciu o interfejs USB C z nowych iPhone'ów 15, do których się go podłącza. Jest też wariant ze starszym złączem Lightning dla poprzednich modeli Apple. Ponadto producent pomyślał o podświetlaniu klawiszy, co ułatwia korzystanie po zmroku.

Cena Cklicks niemała

Clicks to pierwsze urządzenie marki Clicks Technology założonej przez Fishera (MrMobile z YouTube'a) i Kevina Michaluka, ale jego cena nie jest niska. Gadżet wyceniono na kwotę 139 dolarów, co po aktualnym kursie walut daje nam równowartość 550 zł. Obecnie trwa przedsprzedaż prowadzona za pośrednictwem strony internetowej producenta. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne o nazwach BumbleBee oraz London Sky. Zamówienia mają być realizowane od lutego.

Firma przygotowała dedykowaną aplikację mobilną dla Clicks. Ma ona wkrótce być dostępna do pobrania poprzez sklep App Store. Gadżet będzie prezentowany w trakcie targów CES 2024 w Las Vegas, które odbędą się w dniach 9-12 stycznia.