Android 16 powinien zostać dziś udostępniony na smartfony Google Pixel począwszy od modeli z jesieni 2021 r. Są to następujące telefony:

Dokładna godzina udostępnienia aktualizacji nie została podana, ale spodziewajmy się, że proces rozpocznie się we wtorek w godzinach późno popołudniowych lub wczesnym wieczorem. Wtedy właściciele Pixeli będą mogli udać się do sekcji Ustawienia i wyszukać uaktualnienie do Androida 16.