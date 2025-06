Wiadomości Google zaczynają przypominać WhatsApp. Nowy interfejs galerii

Material 3 Expressive to najnowsza wersja "języka designu" Google, rozwijana dla systemu Android 16, którą producent implementuje we wszystkich swoich aplikacjach. Zmiany kosmetyczne i funkcjonalne są naprawdę dużego kalibru, o czym wkrótce przekona się szersze grono użytkowników Wiadomości Google - stockowej aplikacji komunikatora do wiadomości tekstowych na Androidzie.

Już teraz ta aktualizacja jest dostępna dla beta testerów (aktualna wersja android_20250603_02_RC00). Jej przedsmak mogą jednak sprawdzić użytkownicy wersji stabilnej. Do wersji 20250518_01_RC00 trafił bowiem przeprojektowany interfejs udostępniania multimediów, który przypomina analogiczne doświadczenie w aplikacji WhatsApp. W wersji beta był już testowany od listopada, a teraz zaczął być udostępniany wszystkim.

Nowa przeglądarka zdjęć i filmów w aplikacji Wiadomości Google (zrzut ekranu) Android Police materiał zewnętrzny

Do tej pory, gdy chcieliśmy dodać zdjęcie albo film do wiadomości, po kliknięciu ikony wysuwała się z dołu niewielka przeglądarka multimediów z podglądem aparatu na jednym z kafelków. Teraz wygląda to zupełnie inaczej. Wiadomości Google otwierają galerię na pełnym ekranie z obrazem z kamery na górze i obrazami oraz filmami w kafelkach na dole. Podczas zaznaczania multimediów do przesłania nie będziemy już widzieć konwersacji, za to będziemy mogli się skupić na miniaturach. Nowy interfejs galerii w Wiadomościach Google ułatwia również przełączanie się między zdjęciami i filmami.

Początkowy interfejs wyświetla podgląd z aparatu na ponad połowie ekranu. Jeśli nie chcesz robić zdjęcia, możesz przeciągnąć "uchwyt" w górę, aby rozwinąć galerię na pełny ekran i wygodnie ją scrollować. Na dole zobaczysz też przycisk "Foldery", którego stuknięcie pozwoli eksplorować wszystkie albumy na telefonie. Możesz zaznaczać wiele zdjęć jednocześnie i dodać podpis pod każdym z nich, przewijając je w lewo i w prawo. W lewym górnym rogu zobaczysz ikonę kosza, która pozwala usunąć zaznaczony plik. W prawym górnym rogu widnieje zaś ikona HD/HD+, która pozwala zmniejszyć rozmiar zdjęcia przed wysłaniem. Możesz zachować oryginalną jakość lub zoptymalizować ją na potrzeby czatu.

Ulepszona przeglądarka multimediów w aplikacji do SMS-ów

Aplikacja do SMS na Androidzie mocno stawia na multimedia. Oprócz wsparcia dla protokołu Rich Communication Services (czat RCS) powstaje też możliwość odpowiadania na zdjęcia i wideo w wątkach Wiadomości Google. Dotąd musieliśmy przewijać główną konwersacje, aby dotrzeć do zdjęcia albo filmu i na niego zareagować. Nie było to zbyt wygodne, dlatego producent zainstalował nową przewijarkę. To kolejna inspiracja WhatsAppem i innymi komunikatorami. W ten sposób możemy od razu scrollować same multimedia. W aplikacji pojawi się też ikona czatu pozwalająca dołączyć do wątków odpowiedzi oraz obsługa emoji do zostawiania reakcji.

Nie chcesz korzystać z przewijarki? Zamiast widoku karuzeli Google Messages oferować będzie nowy widok galerii multimediów w szczegółach czatu. Będzie on zawierał wszystkie zdjęcia i wideo, które udostępnili uczestnicy konwersacji. W takim widoku znacznie łatwiej jest przewijać do starszej zawartości bez potrzeby oglądania każdego elementu na pełnym ekranie. Choć wyżej wymienione zmiany zaczęły już trafiać do wersji stabilnej Wiadomości na Androidzie, to firma nadal wprowadza zmiany i ostatecznie komunikator może (i na pewno będzie) dalej ewoluować.

