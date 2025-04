Android dogania iPhone'a. Nowa funkcja RCS zmierza do Wiadomości

Choć istnieją pewne wskazówki wizualne, które pozwalają odróżnić czat RCS na liście konwersacji Wiadomości Google, to nie ma ich przed stworzeniem wiadomości. Teraz ma się to zmienić. Jak wynika z testów wersji beta aplikacji, obok nazw profili, które mają włączone RCS, pojawi się nowy symbol wizualny już podczas tworzenia wiadomości. Dzięki temu po kliknięciu "Rozpocznij czat" łatwo będzie odróżnić kontakty z włączonym RCS od tych, które obsługują jedynie SMS i MMS. Co ciekawe, wskaźniki na liście zobaczymy zarówno u użytkowników Androida, jak i iOS.