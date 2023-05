Spis treści: 01 Czy można odzyskać skasowane SMS?

02 Jak odzyskać skasowane SMS w telefonie z Androidem?

03 Jak odzyskać skasowane SMS w telefonie z iOS?

Czy można odzyskać skasowane SMS?

Skasowany SMS to najczęściej wynik przypadku czy omyłkowego zaznaczenia opcji w telefonie. Usunięte wiadomości często zawierają szereg ważnych informacji. Jednak czy przepadają bezpowrotnie? Na szczęście nie! Można przywrócić je do pamięci telefonu, wykonując kilka prostych czynności. Co więcej, jest to możliwe na smartfonach z:

Android,

iOS.

Usunięcie SMS-ów może nastąpić również w sytuacji, kiedy wykonuje się rutynowe czyszczenie pamięci telefonu. Nieodznaczenie w ustawieniach wiadomości tekstowych spowoduje ich wykasowanie ze smartfona. Podobnie dzieje się w przypadku przywrócenia ustawień fabrycznych telefonu.

Jak odzyskać skasowane SMS w telefonie z Androidem?

SMS skasowany w telefonie z Androidem można przywrócić na kilka sposobów. Jednym ze skuteczniejszych jest wykorzystanie jednej z wielu aplikacji przeznaczonych do tego celu. Można je znaleźć w sklepie Google Play. Warto jednak pamiętać, że ta metoda będzie skuteczna, jeżeli aplikacja znajdzie się w Twoim telefonie przed usunięciem wiadomości. W innym przypadku nie będzie możliwości jej odzyskania.

Innym sposobem jest ustawienie w telefonie automatycznego wykonywania kopii zapasowej i synchronizacji danych z kontem Google. Dzięki temu wszystkie ustawienia, jak również wiadomości SMS przechowywane będą na koncie użytkownika. W razie ich usunięcia można przywrócić kopię zapasową na telefon i odzyskać w ten sposób utracone dane.

Ostatnim sposobem jest tak zwany root telefonu, czyli uruchomienie go z uprawnieniami administratora. Usunięte wiadomości prawdopodobnie będą znajdowały się w specjalnym ukrytym folderze. Sposób ten wymaga jednak zaawansowanej znajomości obsługi smartfonów.

Jak odzyskać skasowane SMS w telefonie z iOS?

Czy skasowany SMS ze smartfona z iOS również jest do odzyskania? Oczywiście. Konieczne jest przywrócenie utworzonej kopii zapasowej utworzonej w iCloud lub iTunes. Podobnie jak w przypadku smartfonów z systemem Android, również tutaj istnieje możliwość wykorzystania specjalnej aplikacji.

Warto także zaznaczyć, że mimo wielu różnych metod, z których można skorzystać, istnieje ryzyko, że wykasowane wiadomości znikną na zawsze. Jest to jednak zdecydowanie mniej prawdopodobne w przypadku regularnego wykonywania kopii zapasowej. W razie problemów zawsze także możesz skorzystać z usług serwisu specjalizującego się w tego typu działaniach.

Specjaliści doskonale wiedzą, jak odzyskiwać utracone dane z telefonu.