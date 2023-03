58 tajnych kodów na Androida. Rozwiążą problemy z każdym smartfonem

Spis treści: 01 Po co korzystać z sekretnych kodów Androida?

02 Najlepsze kody do znalezienia informacji o telefonie

03 Najlepsze kody do zarządzania ustawieniami telefonu

04 Najlepsze kody do rozwiązywania problemów z Androidem

05 Najlepsze kody do zarządzania połączeniami i wiadomościami

06 Kod tylko dla telefonów Samsunga

Po co korzystać z sekretnych kodów Androida?

Kody do Androida pozwalają na sprawdzanie informacji o urządzeniu, zarządzanie danymi i ustawieniami, diagnostykę, a nawet próbę naprawy niektórych usterek. Działanie kodów opiera się na protokole USSD, który tak, jak SMS czy MMS umożliwia komunikację bez instalowania dodatkowej aplikacji. Różnica jest taka, że w przypadku protokołu USSD nie komunikujemy się z innym użytkownikiem, ale z siecią komórkową, serwerem lub w obrębie samego smartfona.

Jak korzystać z kodów do Androida? Aby użyć tajnych kodów do Androida, wystarczy przejść do aplikacji Telefon i wybrać odpowiednie znaki na klawiaturze. Nie ma konieczności naciskania zielonej słuchawki, po wpisaniu kod powinien aktywować się automatycznie. Wyjątkiem są kody do zarządzania przekierowaniami rozmów, które muszą być zatwierdzone przyciskiem "Zadzwoń".

Zdjęcie Wybrany kod wpisz na klawiaturze w aplikacji Telefon. Nie musisz nawet zatwierdzać kodu "zieloną słuchawką".

Poniższe kody są uniwersalne i powinny działać na każdym smartfonie, a przynajmniej tak deklaruje większość producentów. Oczywiście kod USSD nie zadziała, jeżeli spróbujemy przetestować funkcję, której nasz telefon po prostu nie ma.

Najlepsze kody do znalezienia informacji o telefonie

Te kody pozwolą szybko sprawdzić najważniejsze informacje o sprzęcie i oprogramowaniu zainstalowanym w telefonie. Często w różnych modelach telefonów te podstawowe informacje są ukryte w trochę innym miejscu w Ustawieniach. Jeżeli często musimy sprawdzać jedną z poniższych danych na wielu telefonach, lub w naszym smartfonie jest ona ukryta bardzo głęboko, z pomocą przychodzą poniższe kody do Androida.

*#*#44336#*#* - wyświetla czasu produkcji telefonu;

*#06# - wyświetla numer IMEI telefonu;

*#*#3264#*#* - pokazuje wersję pamięci RAM;

*#*#2222#*#* - pokazuje wersję sprzętową FTA;

*#*#1111#*#* - informacje o wersji oprogramowania FTA;

*#*#232338#*# - wyświetla adres MAC sieci Wi-Fi;

*#*#232337#*# - wyświetla adres urządzenia Bluetooth;

*#*#2663#*#* - informacja o wersji ekranu dotykowego;

*#*#4986*2650468#*#* - informacje o oprogramowaniu sprzętowym telefonu;

*#*#34971539#*#* - informacje o oprogramowaniu sprzętowym aparatu;

*#*#1234#*#* - wyświetla informacje o oprogramowaniu sprzętowym telefonu, w tym o wersji oprogramowania PDA;

*#03# - pokazuje numer seryjny pamięci NAND flash.

Najlepsze kody do zarządzania ustawieniami telefonu

Jeżeli oprócz podstawowych informacji potrzebujesz dostępu do tych ukrytych głębiej, odpowiedź może kryć się w tym akapicie. Część z poniższych kodów może być używana jako skróty do wykonywania różnych pomocnych zadań. Pierwszy na liście daje możliwość optymalizacji telefonu pod kątem naszych potrzeb, z której niewiele osób w ogóle zdawało sobie sprawę.

*#*#7594#*#* - zmiana zachowania przycisku zasilania (wybór funkcji przy długim przytrzymaniu przycisku włączającego telefon);

*#*#197328640#*#* - dostęp do trybu serwisowego w celu przeprowadzenia testów i zmiany ustawień telefonu;

*3001#12345#* - dostęp do trybu terenowego, przeglądanie informacji o lokalnych sieciach i wieżach komórkowych;

*#3282*727336*# - wyświetlanie informacji o pamięci masowej i zużyciu danych;

*#*#4636#*#* - wyświetlanie informacji o baterii, stanie sieci WLAN oraz statystyk użytkowania;

*#*#225#*#* - dostęp do danych z kalendarza zapisanych w telefonie;

*#2263# - wybór pasma RF;

*3282# - wiadomość tekstowa z informacjami rozliczeniowymi;

*#0*# - umożliwia przejście w tryb testowy (dostępny tylko w niektórych urządzeniach);

Najlepsze kody do rozwiązywania problemów z Androidem

Jedna z najbardziej przydatnych kategorii kodów, szczególnie doceniana przez wszystkich pracowników serwisów sprzętu GSM. Aby zidentyfikować i rozwiązać problem z telefonem użyj poniższych kodów USSD do diagnostyki i napraw:

*#*#273282*255*663282*#* - kopia zapasowa plików multimedialnych;

*#7353# - menu szybkich testów podzespołów;

*#*#1472365#*#* - test GPS;

*#*#2664#*#* - test ekranu dotykowego;

*#*#526#*#* - test sieci WLAN;

*#*#232331#*#* - test Bluetooth;

*#*#72626#*#* - test terenowy (pomiary siły sygnałów w najbliższym otoczeniu);

*#*#0842#*#* - test wibracji i podświetlenia;

*#*#0283#*#* - test pętli zwrotnej pakietów (loop back);

*#*#0588#*#* - test czujnika zbliżeniowego;

*#*#0673#*# lub *#*#0289#*#* - testy dźwięku i melodii;

#0782*# - test zegara czasu rzeczywistego;

#*#426#*# - diagnostyka Google Play Services;

*#9090# - menu konfiguracji diagnostycznej;

*#0589# - test czujnika światła;

*#0228# - stan baterii i szczegóły;

*#9900# - dostęp do trybu zrzutu systemowego;

*#3214789# - status certyfikatu GCF;

*#7284# - dostęp do kontroli trybu USB 12C;

*#872564# - dostęp do kontroli logowania USB;

*#745# - menu zrzutu RIL;

*#746# - menu Debug dump;

*#*#7780#*#* - HARD RESET. Przywraca telefon do z systemem Android do ustawień fabrycznych.

Najlepsze kody do zarządzania połączeniami i wiadomościami

Poniższe kody pozwalają zarządzać połączeniami oczekującymi, przekierowaniami połączeń i innymi funkcjami w trakcie rozmowy. Pozwalają też sprawdzić, czy nikt na nie podsłuchuje. Jeżeli okaże się, że tak, możesz szybko wyłączyć przekierowanie połączeń uruchomione przez złośliwe oprogramowanie.

*#21# - pozwala na sprawdzenie, czy połączenia telefoniczne z danego urządzenia nie były przekierowywane;

*31# - włączenie identyfikacji rozmówcy;

*#31# - wyłączenie identyfikatora rozmówcy;

*43# - włączenie funkcji połączeń oczekujących;

#43# - wyłączanie funkcji połączeń oczekujących;

*#61# - pokazuje, jak długo trwa przekazywanie połączeń;

*#67# - wyświetla informacje o przekierowaniu połączeń w telefonie;

*5005*7672# - Zobacz swój numer centrum wiadomości SMS.

Kod tylko dla telefonów Samsunga

W pierwszych latach po debiucie smartfonów producenci uwielbiali dodawać swoje unikalne kody USSD, które przenosiły użytkownika do menu ukrytych usług. Jeżeli wśród czytelników znajdzie się ktoś z jednym z poniższych modeli, może sprawdzić, jaką niespodziankę ukryli w nim twórcy:

*#0*# - menu ukrytych usług (Samsung Galaxy S3);

7764726 - menu ukrytych usług (Motorola Droid);

3845#*920# - menu ukrytych usług (LG Optimus 3D);

1809#*990# - menu ukrytych usług (LG Optimus 2x);

Znacznie częściej wykorzystywany jest kod, który działa tylko na telefonach firmy Samsung. To dodatkowe narzędzie diagnostyczne, które szybko wyświetla podstawowe informacje o połączeniu sieciowym i obsłudze komórki — wystarczy, że wpiszesz na klawiaturze: *#011# .

