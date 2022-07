Smartfony z wyższej półki cenowej na ogół nie mają problemów z płynnością działania. Producenci robią bowiem wszystko, aby zagwarantować użytkownikom premium najwyższą jakość. Niestety nie każdego stać na telefon za kilka tysięcy złotych, a w przypadku tańszych modeli smartfonów z Androidem system zazwyczaj zwalnia wraz z upływem czasu.

Podajemy najczęściej spotykane powody takiego stanu rzeczy, aby wyjaśnić, dlaczego smartfon jest wolny.

Zdradzamy skuteczne sposoby na wolny Android.

Wyjaśniamy, jak wyczyścić pamięć podręczną w przeglądarkach i aplikacjach.

Dlaczego mój smartfon jest wolny i co mogę z tym zrobić?

Zastanawiasz się, jak możesz szybko przyspieszyć swój smartfon z Androidem? Podajemy kilka sprawdzonych sposobów, które mogą ci pomóc, w zależności od przyczyny.

Zrestartuj urządzenie

Jeżeli smartfon z Androidem nagle zaczął się zacinać, a akurat mamy pilny telefon do wykonania, spróbujemy szybko go zrestartować. Restart smartfona brzmi raczej banalnie, jednak często przynosi natychmiastowy efekt. Aby go wykonać, wystarczy włączyć telefon i po chwili uruchomić go ponownie. Czynność ta pozwala na zakończenie zbędnych procesów, które obciążają pamięć i procesor urządzenia, przez co działa ono wolniej, niż powinno.

Wymień kartę microSD

Za sprawą dobrej karty pamięci nie tylko będziesz w stanie zmieścić więcej potrzebnych plików, ale i szybciej je przejrzysz. Łatwiej będzie ci też nagrywać filmy w wysokich rozdzielczościach. Jeżeli natomiast na karcie pamięci w twoim smartfonie z Androidem instalowane są aplikacje, to ich szybkość ładowania również zależy od odczytu i zapisu, jakim się ona charakteryzuje.

Zdjęcie Wymiana karty micro SD może przynieść zaskakujący rezultat, jeśli chodzi o przyspieszenie pamięci smartfonu z Androidem / 123RF/PICSEL

Zmień launcher na lżejszy program uruchamiający

Kolejny ze sposobów na wolny Android? W przypadku starszych smartfonów z Androidem za problem z szybkością często odpowiadają powolne launchery. Warto wówczas zmienić program uruchamiający na lżejszy. Mogą to być np. "Nova Launcher w wersji Prime, Microsoft Launcher czy Apex Launcher.

Zmień skalę animacji

Czas trwania animacji systemowych możesz zredukować o połowę, jednak wymaga to uzyskania dostępu do opcji deweloperskich. W tym celu trzeba wejść w ustawienia smartfona, a później w zakładkę "Informacje o telefonie". Tam trzeba wybrać pozycję z numerem kompilacji systemu i czekać, aż pojawi się komunikat o uaktywnieniu opcji deweloperskich. Po wykonaniu tych czynności należy w ustawieniach systemu odnaleźć zakładkę "Opcje programistyczne" i zmienić wartość pozycji: "Skala okna animacji", "Skala przemiany" animacji oraz "Skala czasu trwania animacji" z 1x na 0,5x.

Wyłącz zbędne aplikacje albo usuń je

Porządek na smartfonie z Androidem skutecznie ratuje go przed przeciążeniem. Nieużywane aplikacje warto usunąć lub całkowicie je usunąć tak, by nie zajmowały miejsca w systemie. Niektóre programy nawet nieużywane działają w tle, co negatywnie wpływa na moc obliczeniową. Wyłączając aplikacje na smartfonie z Androidem, należy jednak uważać, ponieważ zdezaktywowanie niektórych opcji może doprowadzić do zaburzenia pracy systemu.

Zdjęcie Jeśli instalujesz na smartfonie zbyt wiele aplikacji, to mogą one spowalniać twój telefon / 123RF/PICSEL

Przywróć smartfona do ustawień fabrycznych

Trzeba to zrobić, jeśli nie poskutkują powyższe opcje i czyszczenie pamięci podręcznej, o którym więcej w kolejnych akapitach. Trzeba pamiętać, że po przywróceniu smartfonu do ustawień fabrycznych utracimy wszystkie zapisane tam dane, dlatego wcześniej zapisz ważne pliki i kontakty na innym urządzeniu. Aby przywrócić system do stanu fabrycznego, trzeba kliknąć ustawienia i znaleźć w nich sekcję związaną z tworzeniem kopii zapasowej oraz kasowaniem danych. Tam pojawi się opcja przywracania telefonu do ustawień fabrycznych.

Jak wyczyścić pamięć podręczną w przeglądarkach na Androida?

Opcja, która może mieć ogromny wpływ na szybkość telefonu to pamięć podręczna. Przeglądarka na Androidzie w miarę upływu czasu gromadzi coraz więcej zbędnych plików. Jeśli w porę się nimi nie zajmiemy, mogą one objąć nawet do kilku gigabajtów przestrzeni dyskowej, a to znacznie spowalnia jej działanie.

Jak wyczyścić pamięć podręczną w przeglądarce Chrome?

Po otwarciu przeglądarki Chrome musisz wybrać przycisk "Menu" z trzema kropkami i przejść do "Historii". Tam pojawi się opcja "Wyczyść dane przeglądania", gdzie musisz zdecydować, czego konkretnie chcesz się pozbyć i z jakiego zakresu czasu. Najlepiej usunąć "Pliki cookie i dane witryn" oraz "Obrazy i pliki w pamięci podręcznej" z całego okresu użytkowania przeglądarki w telefonie z Androidem. Gdy będziesz gotów, aby to zrobić, kliknij "wyczyść dane".



Zdjęcie Do przeglądarek najczęściej używanych na smartfonie z Androidem należą: Chrome, Firefox i Samsung Internet / 123RF/PICSEL

Jak wyczyścić pamięć podręczną w przeglądarce Firefox?

Czyszczenie pamięci podręcznej w przeglądarce Firefox należy przeprowadzić w sposób zbliżony do Chrome'a. Po wyborze "Menu" musisz wejść w "Ustawienia" i wybrać opcję "Usuń dane przeglądania". Po zaznaczeniu "Plików cookie" oraz "Obrazów i plików w pamięci podręcznej" po prostu kliknij "Usuń dane przeglądania". Na podobnej zasadzie działa zresztą Opera oraz inne niszowe przeglądarki.



Jak wyczyścić pamięć podręczną w Samsung Internet?

Jeśli posiadasz smartfon marki Samsung, najprawdopodobniej korzystasz z dołączonej do niego przeglądarki Samsung Internet. Aby wyczyścić tam pamięć podręczną, po otwarciu okna, wybierz "Menu" z trzema wierszami w prawym dolnym rogu. Następnie przejdź do "Ustawień" i kliknij "Dane osobowe", a następnie "Usuń dane przeglądania". Zaznacz "Pliki cookie i dane witryn", a także "Obrazy i pliki w pamięci podręcznej". Aby się ich pozbyć, wystarczy wybrać "Usuń dane" i potwierdzić swój wybór w wyskakującym okienku .

Jak wyczyścić pamięć podręczną dowolnej aplikacji na Androida?

Jeżeli zastanawiasz się, jak wyczyścić pamięć podręczną dowolnej aplikacji na Androida, dobrze trafiłeś. Istnieje taka możliwość, jednak nie powinieneś stosować jej w przypadku aplikacji banku czy menedżera haseł, gdyż wiąże się to z wysokim ryzykiem utraty danych.

Zdjęcie Czyszcząc pamięć podręczną aplikacji na Androida, uważaj szczególnie w przypadku aplikacji bankowych. Możesz bowiem utracić istotne dane / 123RF/PICSEL

Wystarczy otworzyć systemową aplikację "Ustawienia" na smartfonie z Androidem i tam przejść do opcji "Aplikacje i powiadomienia" albo "Aplikacje". Kolejny krok to kliknięcie "Informacji o aplikacji" i wybór konkretnego programu, który cię interesuje. Później przejdź do sekcji "Pamięć i pamięć podręczna" i z dostępnych możliwości wybierz "Wyczyść pamięć podręczną". To sprawi, że pliki tymczasowe zostaną usunięte.

Podobny efekt można uzyskać, korzystając z pomocy wbudowanych aplikacji do konserwacji systemu, lub programów do pobrania np. ze sklepu Google Play .

