Problemy z siecią Orange. Awaria - nie działa popularna usługa

Orange ma dziś problemy. Operator zmaga się z awarią, która dotyka wielu osób, co zgłaszają użytkownicy sieci z różnych zakątków Polski. Co nie działa i ile mogą potrwać zaistniałe usterki?

Problemy z siecią Orange. Co nie działa?

Użytkownicy sieci Orange raportują problemy związane z dzisiejszą awarią pomarańczowego operatora na różne sposoby. Część z nich przekazuje informacje o błędach poprzez platformę Downdetector. Inni robią to za pośrednictwem mediów społecznościowych. Co się dzieje?

Z raportów zgłaszanych przez użytkowników wynika, że awaria polega m.in. na nagłych utratach zasięgu. Nie można wykonywać połączeń, jest też problem, by ktoś dodzwonił się do użytkownika Orange.

To technologia umożliwiająca prowadzenie rozmów głosowych i wysyłanie SMS-ów w sieci 4G LTE, zapewniająca lepszą jakość połączeń i możliwość korzystania z internetu jednocześnie.

Specjaliści z Orange zapewne badają problem i robią, co w ich mocy, aby usunąć awarię oraz przywrócić usługi do działania. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać, aż wszystko wróci do normy.