Jak się okazało, chodzi o osiem kontenerów z amunicją i bronią, która była składowana na terenie Aeroklubu Ziemi Jarosławskiej. M inisterstwo Obrony Narodowej wydało komunikat, w którym zaprzeczyło, jakoby ta broń i amunicja należała do Wojska Polskiego . Broń miała należeć do prywatnej firmy, która posiada koncesje na jej sprzedaż.

Jak podaje PAP na bazie słów Jacka Dobrzyńskiego w Laszkach miano znaleźć broń przeciwlotniczą, będącą swego rodzaju wyrzutniami. Z wyglądu porównał ją do tego, do tego - co były komendant policji Szymczyk przywiózł z Ukrainy i odpalił w Komendzie Głównej Policji, czyli jednorazowy granatnik przeciwpancerny RGW-90.

To lekkie ręczne wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych, wykorzystywane m.in. do niszczenia śmigłowców, dronów czy samolotów. Przykładem tego rodzaju broni jest polski PPZR Piorun, amerykański FIM-92 Stinger czy rosyjska 9K38 Igła. Mówiąc o wyrzutniach przeciwlotniczych, mowa o broni, której nie jest spotykana na rynku cywilnym, wykorzystującej najczęściej ładunek wybuchowy i zaawansowane systemy naprowadzania. To wskazywałoby, że faktycznie miałaby trafić do Ukrainy, na front.