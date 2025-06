Resilience wkrótce na Księżycu. Kiedy ląduje lądownik ispace?

Resilience to prywatny lądownik księżycowy, który został wysłany w kosmos przez japońskie ispace. Firma przygotowuje się do lądowania na Księżycu, co jest planowane na czwartek. Pod warunkiem że uda się to zrobić w wyznaczonym miejscu. W przeciwnym wypadku Resilience nie wyląduje na Srebrnym Globie w tym terminie.