Przełomowy lek na raka testowany w kosmosie. Leci z Axiom Mission 4

Axiom Mission 4 to misja kosmiczna realizowana przez prywatny sektor, w której udział weźmie polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. To bardzo złożone przedsięwzięcie, któremu ma towarzyszyć aż 60 działań w warunkach mikrograwitacji . W ramach lotu Ax-4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną zostanie ponownie wysłany lek na raka, który może okazać się przełomem.

Axiom Space potwierdziło w komunikacie prasowym, że w ramach misji Axiom Mission 4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną zostanie wysłany (nie po raz pierwszy) lek na raka o nazwie Rebecsinib . Został on opracowany przez Aspera Biomedicine pod kierownictwem dr Catriony Jamieson, dyrektorki UC San Diego Sanford Stem Cell Institute (SSCI).

Rebecsinib to bardzo obiecujący lek przeciwnowotworowy, który atakuje gen klonowania raka i unikania odpowiedzi immunologicznej ADAR1 . Rozwiązanie Aspera Biomedicine otrzymało już zgodę FDA, czyli amerykańskiej Agencji Żywności i Leków, na rozpoczęcie badań klinicznych . Skąd pomysł na testy w kosmosie?

Astronauci udający się w kosmos są wystawieni na większe ryzyko zachorowania na raka i dlatego zdecydowano się na testy leku w warunkach mikrograwitacji. To nie pierwszy raz, gdy Rebecsinib wysyła się na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Axiom Space we współpracy z SSCI zrobiło to już dwukrotnie - w ramach misji Ax-2 oraz Ax-3. W przypadku Axiom Mission 4 badania będą kontynuowane.