Sławosz Uznański-Wiśniewski leci w kosmos później. Misja przełożona.

Polska misja Ignis, która jest częścią Axiom Mission 4 , miała wystartować 8 czerwca. Wtedy Sławosz Uznański-Wiśniewski miał polecieć w kosmos z pozostałymi astronautami z załogi Ax-4 . Tak się jednak nie stanie. Start ponownie przełożono i to nie pierwszy raz, gdy doszło do zmiany terminu. Niebawem spodziewana jest oficjalna informacja na ten temat.

Axiom Space we współpracy z NASA i SpaceX do niedawna zakładało, że start misji Ax-4 odbędzie się najwcześniej 8 czerwca o godzinie 15:11 czasu w Polsce. Wiemy, że lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną ma potrwać ponad dobę. Dokowanie do ISS miało odbyć się dopiero nad ranem 10 czerwca. Teraz pojawił się nowy termin.