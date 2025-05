Kiedy Sławosz Uznański-Wiśniewski doleci do ISS?

Start Axiom Mission 4 planowany jest na 8 czerwca o godzinie 15:11 czasu w Polsce. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to w tym czasie rakieta Falcon 9 z kapsułą załogową Crew Dragon oderwie się od powierzchni i poleci w kosmos. To dopiero początek drogi do celu, który jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna.