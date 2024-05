Spis treści: 01 Dlaczego filmy wysłane przez telefon wyglądają słabo?

02 Przesyłanie filmów przez WhatsApp

03 Wysyłanie plików wideo przez Telegram

04 Przesyłanie wideo przez Skype

05 Udostępnianie filmu przez Wiadomości Google

06 Udostępnianie wideo przez Dysk Google

Dlaczego filmy wysłane przez telefon wyglądają słabo?

Filmy wysyłane przez zwykłe wiadomości w telefonie często tracą na jakości z powodu ograniczeń technologii MMS. Technologia ta powstała na początku lat 2000, kiedy większość telefonów mogła robić zdjęcia o rozdzielczości zaledwie kilku megapikseli. Współczesne smartfony, oferujące znacznie lepszą jakość zdjęć i filmów, przerosły te wczesne standardy, co prowadzi do znacznej kompresji i utraty jakości podczas przesyłania danych.

W dobie, gdy nawet budżetowe telefony z Androidem mogą nagrywać wideo w 4K i robić zdjęcia w formacie RAW, ograniczenia te stają się szczególnie uciążliwe. Najskuteczniejsze rozwiązanie problemu z rozmazanymi filmami polega na korzystaniu z alternatywnych aplikacji do przesyłania danych, które pozwalają na przekazywanie wideo bez znaczącej utraty jakości. Istnieje wiele popularnych rozwiązań, które umożliwiają wysyłanie dużych plików wideo bez kompresji, takich jak WhatsApp, Telegram, Skype czy Wiadomości od Google.

Reklama

Przeczytaj też: Telefon przyspieszy i znów będzie jak nowy. Wystarczy jedna zmiana

Przesyłanie filmów przez WhatsApp

WhatsApp jest jedną z najpopularniejszych aplikacji do przesyłania wiadomości na świecie i pozwala na udostępnianie filmów o rozmiarze do 64 MB. Aby przesłać większe pliki bez kompresji, można skorzystać z opcji wysyłania jako dokument. W ten sposób zwiększamy limit do 2 GB. Wystarczy otworzyć WhatsApp, wybrać rozmowę, dotknąć ikony załącznika, a następnie wybrać opcję "Dokument" zamiast "Galeria". Następnie należy wybrać film, dodać ewentualny opis i wysłać.

Wysyłanie plików wideo przez Telegram

Telegram to kolejna popularna aplikacja do przesyłania wiadomości, która pozwala na wysyłanie plików do 2 GB, a z subskrypcją Telegram Premium - nawet do 4 GB. Aby wysłać duży plik wideo, należy otworzyć czat w Telegramie, dotknąć ikony spinacza, a następnie wybrać opcję "Plik" i zlokalizować wideo w pamięci wewnętrznej urządzenia. Dzięki Telegramowi można przesyłać filmy bez kompresji, zachowując ich pełną jakość.

Przeczytaj też: Rewolucja w SMS-ach. Wysłane wiadomości będzie można edytować

Przesyłanie wideo przez Skype

Skype, dostępny zarówno na Androida, jak i iOS oraz PC, umożliwia wysyłanie plików o rozmiarze do 300 MB. Aby przesłać wideo za pomocą Skype, należy otworzyć rozmowę, dotknąć ikony plusa w lewym dolnym rogu, wybrać "Plik", a następnie znaleźć i wysłać wybrane wideo. Skype oferuje również możliwość przesyłania większych plików za pośrednictwem chmury OneDrive, co pozwala na zachowanie wysokiej jakości filmów.

Udostępnianie filmu przez Wiadomości Google

Rich Communication Services (RCS) to nowoczesny standard przesyłania wiadomości, który ma zastąpić MMS, oferując wsparcie dla większych plików. Aplikacja Wiadomości od Google obsługuje funkcje RCS, pozwalając na wysyłanie plików o rozmiarze do 100 MB. Aby skorzystać z RCS, należy otworzyć aplikację Wiadomości, napisać nową wiadomość, dotknąć ikony plusa w lewym dolnym rogu, wybrać "Pliki", a następnie wybrać wideo do 100 MB i wysłać je bez utraty jakości. RCS zapewnia szyfrowanie end-to-end oraz wysoką jakość przesyłanych multimediów.

Przeczytaj też: Rząd zajrzy Polakom w telefony. Projekt nowej ustawy

Udostępnianie wideo przez Dysk Google

Może się zdarzyć, że osoba, której chcemy wysłać film, nie korzysta z tych samych komunikatorów. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest załadowanie filmu na Google Drive, który jest dostępny za darmo dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników Google. Usługa ta oferuje 15 GB bezpłatnej przestrzeni dyskowej. Wystarczy przesłać plik na swoje konto Google Drive, a następnie udostępnić odbiorcy link do pliku np. przez zwykły sms lub email. Osoba ta będzie mogła pobrać film i odtworzyć go na swoim urządzeniu, bez utraty jakości.

Przeczytaj też:

Te aplikacje kradną pieniądze z twojego konta. Natychmiast je usuń

Jak płacić telefonem? Zapomnisz o noszeniu kart w portfelu

"6" przy WiFi nie rozwiąże problemu z zasięgiem. Jak wzmocnić sygnał?

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!