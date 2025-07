Co to jest czat RCS i dlaczego możesz chcieć go wyłączyć?

Telefony komórkowe od kilku dekad są przyzwyczaiły nas do dwóch rodzajów wiadomości możliwych do wysyłania i odbierania w sieci GSM: SMS i MMS. SMS-y weszły do użycia na początku lat 90. XX wieku i zyskały popularność pod koniec tej dekady, natomiast MMS-y wprowadzono na początku lat 2000. jako rozszerzenie dla MMS-ów, umożliwiając przesyłanie plików multimedialnych. Protokoły te mają swoje lata i ograniczenia, dlatego naturalnie podjęto próby zastąpienia ich czymś nowocześniejszym.

SMS i MMS, będące przez wiele lat standardem w telefonii komórkowej, zostały w tyle za komunikatorami, które stały się popularne po upowszechnieniu internetu mobilnego. Dostrzeżono ich ograniczenia - niską jakość multimediów za sprawą kompresji, brak obsługi czatu grupowego czy konieczność wysyłania wiadomości przez sieć komórkową, co u części klientów wiąże się z opłatami. Aby przezwyciężyć te ograniczenia, operatorzy komórkowi zrzeszeni w GSMA (GSM Association), wspierani przez Google, opracowali nowy standard RCS.

Co to są wiadomości RCS? Rich Communications Services (RCS) to protokół mający zastąpić SMS i MMS, choć na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, by te starsze standardy miały odejść. Prace nad RCS rozpoczęły się w 2007 roku i odtąd jest cały czas rozwijany. W czym RCS jest lepszy od SMS-ów i MMS-ów?

RCS dodaje obsługę plików multimedialnych w wysokiej rozdzielczości. Możesz wysyłać i odbierać zdjęcia i filmy w jakości HD bez niszczenia ich silną kompresją. Możesz także wysyłać załączniki o rozmiarze od 100 MB (w przypadku MMS-ów limit najczęściej wynosi 300 KB - 1,5 MB, podczas gdy zdjęcie z aparatu smarfona waży często kilka MB).

Limit znaków w wiadomości RCS wynosi 3072 znaków. Dla jednego SMS-a to 160 znaków, a dla MMS-a - 1600.

RCS obsługuje czat grupowy, udostępnianie lokalizacji , wskaźnik pisania rozmówcy, potwierdzenie odczytania wiadomości czy możliwość cytowania i odpowiadania na konkretną wiadomość.

RCS działa przez internet, a nie sieć komórkową jak w przypadku SMS i MMS. Wiadomości są wysyłane za pośrednictwem internetu mobilnego (dane komórkowe) lub sieci W-Fi.

RCS obsługuje pełne szyfrowanie danych ( szyfrowanie end-to-end , E2EE), dzięki czemu mogą je odczytać jedynie nadawca i odbiorca. To o wiele bezpieczniejsze niż SMS i MMS, które operator jest w stanie przeczytać, gdy przechodzą przez jego sieć komórkową. Jako że są przesyłane w formie jawnej, jako czysty tekst, potencjalnie mogą je przechwycić i odczytać cyberprzestępcy.

Wydawałoby się, że RCS ma same zalety, więc gdzie wady? Dlaczego możesz chcieć go wyłączyć? Mimo wielu zalet RCS ma też ograniczenia. RCS działa przez internet. Część klientów nie ma połączenia z internetem albo ich pakiet internetowy jest drogi, a SMS-y i MMS-y mogą wysyłać bez limitu, korzystając z sieci GSM. Mogą też wystąpić problemy z aktywacją RCS na nowym telefonie albo po wymianie karty SIM.

Ponadto aby można było rozmawiać przez RCS, musi on być obsługiwany na urządzeniach obu (lub wszystkich w przypadku czatu grupowego) rozmówców. Na starszych telefonach usługa może być niedostępna. Ponadto mogą wystąpić problemy z kompatybilnością. RCS obsługuje zarówno Android, jak i iOS, ale te implementacje mogą się nieco różnić. Ponadto nie wszyscy operatorzy komórkowi na świecie wspierają RCS, a jest to wymagane po obu stronach.

Jeśli zaś chodzi o szyfrowanie end-to-end, to RCS co prawda je obsługuje, ale nie znaczy to automatycznie, że wszystkie wiadomości są w pełni szyfrowane niezależnie od operatora i aplikacji. Warto sprawdzić, czy tak jest, jeśli decydujesz się na przesyłanie wrażliwych danych tą drogą.

RCS jako "bogata" usługa komunikacji może też zwyczajnie przytłaczać nadmiarem funkcji. Osoby przyzwyczajone do prostych, ale sprawdzonych metod takich jak SMS i MMS, mogą nie chcieć niczego zmieniać. Dobra wiadomość jest taka, że te protokoły są nadal wspierane przez wszystkich operatorów i aplikacje czatu, takie jak Wiadomości Google na Androidzie i Wiadomości na iOS.

Jak wyłączyć czat RCS w Wiadomościach?

Nie chcesz korzystać z RCS na telefonie z Androidem? Możesz całkowicie wyłączyć czat w aplikacji Wiadomości Google, czyli domyślnej aplikacji do SMS-ów, MMS-ów i RCS-ów. Jak to zrobić? Oto instrukcja krok po kroku.

Otwórz aplikację Wiadomości. W prawym górnym rogu stuknij swój obraz profilowy. Stuknij opcję Ustawienia aplikacji Wiadomości. Stuknij opcję Czaty RCS. Jeśli przy opcji Włącz czaty RCS przełącznik jest włączony (przesunięty w prawo i podświetlony), stuknij go, aby wyłączyć opcję. Aplikacja przeniesie cię na ekran "Wyłączyć czaty RCS?" i poprosi o potwierdzenie. Aby zatwierdzić wybór, stuknij przycisk Wyłącz. Opcja jest teraz wyłączona i nie możesz już wysyłać ani odbierać wiadomości RCS.

Czat RCS wyłączony. Co w zamian?

Kiedy już czat RCS jest wyłączony, możesz korzystać ze starych, dobrze znanych sposobów komunikacji, czyli wiadomości SMS i MMS. Jeśli masz połączenie z internetem, możesz także rozmawiać ze swoimi znajomymi, rodziną czy współpracownikami poprzez aplikacje komunikatorów, takie jak Messenger, WhatsApp, Telegram, Signal, Teams czy GG (Gadu-Gadu).

Co istotne, większość tych popularnych komunikatorów obsługuje zarówno szyfrowanie, jak i przesyłanie plików multimedialnych w wysokiej jakości oraz załączników (np. plików PDF albo dźwiękowych), znacznie wykraczając poza to, co oferuje RCS. Te aplikacje mobilne mogą w pełni zastąpić RCS, jednak wymagają połączenia z internetem. Gdy go brak, pozostają nadal wspierane standardy SMS i MMS.

