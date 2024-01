Pełne szyfrowanie Messengera. Co to jest i jak je wyłączyć?

Spis treści: 01 Pełne szyfrowanie czata na Messengerze. Co to oznacza?

02 Jak wyłączyć pełne szyfrowanie Messengera?

Pełne szyfrowanie czata na Messengerze. Co to oznacza?

Meta zapowiedziała nowe funkcje z zakresu bezpieczeństwa czatów dla komunikatora Messenger w 2023 roku. Wprowadzono pełne szyfrowanie typu end-to-end, które znacząco podnosi poziom zabezpieczeń wiadomości. Do tego stopnia, że nie może ich odczytać lub odsłuchać nikt poza nami oraz naszym rozmówcą. Zabezpiecza to specjalny klucz, który znajduje się na obu urządzeniach.

Wiadomości są zaszyfrowane, a więc nie da się ich również odczytać na serwerach należących do firmy Meta. Funkcja jest wdrażana również w Polsce i pewnie zauważyliście, że może to powodować pewne anomalie w dotychczasowym działaniu aplikacji?

Jak wyłączyć pełne szyfrowanie Messengera?

Pełne szyfrowanie Messengera to funkcja, której nie można sobie tak po prostu wyłączyć. Użytkownik może jedynie korzystać z dodatkowej opcji w postaci Bezpiecznej pamięci oraz zarządzać alertami zabezpieczeń.

Bezpieczna pamięć to funkcja, która aktywuje pełne szyfrowanie wiadomości na wszystkich urządzeniach. Po aktywacji tworzona jest w zdalnej lokalizacji kopia zapasowa w pełni zaszyfrowanych czatów. To oznacza, że będzie do nich można uzyskać dostęp z dowolnego sprzętu po uprzednim zalogowaniu się do konta w Messengerze za pomocą wybranej wcześniej metody. Jak to włączyć? W tym celu trzeba wykonać następujące kroki.

W aplikacji Messenger udajemy się do sekcji Ustawienia. W obszarze Zabezpieczenia dotykamy opcję W pełni szyfrowane czaty, a potem Bezpieczna pamięć. Dotykamy Włącz bezpieczną pamięć i wskazujemy sposób uzyskiwania dostępu. Może to być na przykład 6-cyfrowy PIN, zewnętrzna chmura lub 40-znakowy kod. Po wyborze jednej z opcji należy dotknąć przycisk Kontynuuj i postępować zgodnie ze wskazówkami kreatora.

Zdjęcie Bezpieczna pamięć z aplikacji Messenger - jak to włączyć? / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Oczywiście w dowolnej chwili można wyłączyć Bezpieczną pamięć (w tym samym miejscu ustawień, gdzie się ją włącza). Należy jednak pamiętać, że w ten sposób dostęp do zaszyfrowanych czatów zostanie dezaktywowany. Ponadto istnieje dodatkowa opcja o nazwie Usuń i wyłącz bezpieczną pamięć. Jej wybór spowoduje jednak, że w przypadku utraty urządzenia nie będzie można w ogóle przywrócić tych wiadomości.